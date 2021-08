Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - peu de mouvements prévus, dans l'attente du discours du patron de la Fed à Jackson Hole. - SMI avant-Bourse: -0,05% à 12'403,27 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): -0,54% à 35'213 points - Nasdaq Comp (jeudi): -0,64% à 14'946 points - Nikkei 225 (vendredi): -0,41% à 27'629 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - SPI: - Bachem S1: chiffre d'affaires 239,1 mio CHF (cons. AWP: 235,0 mio) Ebitda 75,5 mio CHF (cons. AWP: 73,4 mio) Ebit 61,9 mio CHF (cons. AWP: 59,1 mio) bénéfice net 53,1 mio CHF (cons. AWP: 48,4 mio) 2021: s'attend à un chiffre d'affaires de 500 mio CHF taux de croissance par an autour de 15% ces 5 prochaines années - CFT S1: bénéfice net 35,5 mio CHF (48,7 mio) bénéfice d'exploitation 43,8 mio CHF (58,1 mio) - Edisun Power S1: chiffre d'affaires 8,55 mio CHF (6,41 mio) bénéfice net 2,53 mio CHF (1,36 mio) mandat de CFO temporairement confié à Smartenergy 2021: prévision bénéfice relevée à 4,6 mio CHF (avant 3,7 mio) - LUKB S1: produit d'exploitation 285,1 mio CHF (255,2 mio) résultat d'exploitation 139,2 mio CHF (116,7 mio) bénéfice net 111,0 mio CHF (103,5 mio) 2021: confirme objectif d'un bénéfice autour de 220 mio CHF - Zug Estates S1: : Ebit 40,6 mio CHF (12,9 mio) résultat net 32,7 mio CHF (8,3 mio) produit des immeubles 29,8 mio CHF (28,2 mio) bénéfice hors revalorisations 15,4 mio CHF (11,9 mio) 2021: s'attend à une hausse des revenus locatifs dans immobilier table sur résultat hors revalorisations supérieur à 2020 - Hiag S1: produit des loyers 30,6 mio CHF (cons. AWP: 30,5 mio) Ebitda 52,9 mio CHF (cons. AWP: 40,5 mio) bénéfice net 41,9 mio CHF (cons. AWP: 30,8 mio) AG extraordinaire proposée le 29.9.21 pour augmentation du capital S2: table sur revenus locatifs en hausse de +3%, taux de vacance réduit PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Résultats semestriels en hausse pour WWZ - Viseca a renoué avec les profits au 1er semestre - ZKB S1: bénéfice net 487 mio CHF (537 mio) résultat d'exploitation 492 mio CHF (469 mio) produit d'exploitation 1,3 mrd CHF (1,3 mrd) afflux net argent frais 11,8 mrd CHF (13,6 mrd) avoirs clientèle 391,8 mrd CHF (337,8 mrd) 2021: confiant de réaliser un bon résultat en 2021 ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Logitech: Blackrock détient une part de 9,99% - Zur Rose: Blackrock détient une part de 2,96% PRESSE VENDREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - Salt: résultats T2 - BC du Tessin: résultats S1 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: - international: - Le président de la Fed très attendu pour un Jackson Hole tout virtuel DEVISES/TAUX (08h13) - EUR/CHF: 1,0782 - USD/CHF: 0,9167 - future Conf: +8 pb à 169,88% (jeudi) - taux au comptant: -0,337% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): +0,36% à 12'409 points - SLI (jeudi): +0,18% à 2016 points - SPI (jeudi): +0,33% à 15'923 points - Dax (jeudi): -0,42% à 15'794 points - CAC 40 (jeudi): -0,16% à 6666 points

