Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - positive - SMI avant-Bourse: +0,19% à 12'435,09 points (08h00) - Dow Jones (mardi): -0,11% à 35'361 points - Nasdaq Comp (mardi): -0,04% à 15'259 points - Nikkei 225 (mercredi): +1,22% à 28'433 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis: traitement de 300'000 patients à haut risque en Grande-Bretagne accord avec les services de santé britanniques pour Leqvio SPI: - Aevis S1: chiffres d'affaires total en hausse de 18,2% à 409,8 mio CHF bénéfice net 14,3 mio CHF (-14,1 mio) Ebitda 84,0 Mio Fr. (S1 2020: 38,3 mio CHF) - Alpine Select confirme avoir retrouvé les chiffres noirs au 1er semestre - Arbonia: cession de la division Fenêtres sous toit - Baloise clôt son augmentation de capital pour un fonds immobilier - BKB 2025: ratio coûts-revenus attendu au maximum à 55% La BC de Bâle se dote de nouveaux objectifs stratégiques - Blackstone Resources nomme Serhat Yilmaz directeur marketing - Dormakaba 2020/21: chiffre d'affaires 2500 mio CHF (cons. AWP: 2493 mio) Ebitda 353,1 mio CHF (cons. AWP: 353,6 mio) dividende 12,50 CHF (cons. AWP: 12,03 CHF) bénéfice net avant min. 193,3 mio CHF (cons. AWP: 180,1) bénéfice net après min. 100,8 mio CHF (cons.: 99,7 mio) Thomas Aebischer proposé comme nouvel administrateur 2021/22: croissance organique attendue à un niveau modéré marge Ebitda attendue en légère hausse (2020/21: 14,2%) - EEII S1: résultat net +1,45 mio CHF (-2,61 mio) a renoué avec le bénéfice au 1er semestre (SUPPRIMER?) - Investis S1: bénéfice net 132 mio CHF (51,2 mio) chiffre d'affaires 102 mio CHF (89,2 mio) Ebitda av. revalorisations 25 mio CHF (23,6 mio) gain issu des réévaluations de 131 mio CHF 2021: bénéfice net attendu en forte hausse - SHL finalise l'acquisition de 70% de l'israélien Mediton PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Cargo sous terrain: une commission doit trancher les litiges - Le fonds immobilier Swiss Life REF prévoit une levée de fonds - Procimmo Swiss Commercial Fund 56 a accru ses recettes au 1er semestre ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Belimo: Blackrock relève légèrement sa part à 3,01% PRESSE MERCREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - Dormakaba: CPB 2020/21 - Indice PMI des directeurs d'achat août DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - Le taux de référence applicable aux contrats de bail reste inchangé - BNS Zurbrügg: le volant anticyclique de fonds propres pourrait être réactivé les marchés immobilier et hypothécaire sont "très vulnérables" - international: HORS DIVIDENDE DIVERS - CH: - Greenpeace dénonce la qualité des placements bancaires "durables" - international: - Un responsable israélien ambitionne un accord pétrolier inédit avec les Emirats DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 1,0836 - USD/CHF: 0,9183 - future Conf: -38 pb à 169,63% (mardi) - taux au comptant: -0,347% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): -0,20% à 12'411 points - SLI (mardi): -0,43% à 2'015 points - SPI (mardi): -0,36% à 15'948 points - Dax (mardi): -0,33% à 15'835 points - CAC 40 (mardi): -0,11% à 6'680 points

