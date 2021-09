Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - sur la retenue, dans l'attente de l'emploi américain - SMI avant-Bourse: +0,11% à 12'446,17 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): +0,37% à 35'444 points - Nasdaq Comp (jeudi): +0,14% à 15'331 points - Nikkei 225 (vendredi): +2,03% à 29'123 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis: données d'étude positives pour un traitement contre l'asthme SPI: - Barry Callebaut boucle la reprise d'Europe Chocolate Company - Plazza S1: produit des loyers 13,0 mio CHF (12,3 mio) Ebit 45,8 mio CHF (28,4 mio) bénéfice 35,6 mio CHF (21,8 mio) bénéfice net hors revalorisations 8,6 mio CHF (7,9 mio) revalorisations 35,5 mio CHF (18,7 mio) 2021: Ebit en hausse, hors amortissements et revalorisations - Tecan: pas de droit préférentiel pour les actionnaires actuels prix d'émission 550 par action produit brut 357,5 millions de francs suisses boucle le placement de 650'000 nouvelles actions PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - MCH S1: produit d'exploitation 60,4 mio CHF (121,6 mio) perte nette -29,4 mio CHF (-24,4 mio) liquidités 99,7 mio CHF (fin 2020: 130,1 mio) 2021: perte attendue de plus de 10 millions compte sur le certificat Covid pour une reprise progressive S2: visons résultat équilibré perte comparable au S1 dans le pire des cas ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Achiko: SUG PIPE Fund détient une part de 9,18% - DKSH: Diethelm Keller Holding détient une part de 45,0% - Galenica: Blackrock abaisse légèrement sa part à 2,97% - Georg Fischer: UBS Fund Management réduit sa part sous 3% - Logitech: Blackrock augmente légère sa part à 10,04% - Schlatter: Nicolas Mathys abaisse sa part à 9,98% - UBS Group détient en propre 7,42%/5,07% - Wisekey: Joel Arber/L1 Capital Global dispose de 19,58% - Zur Rose: Blackrock augmente légère sa part à 3,04% PRESSE VENDREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - OFS: statistiques d'hébergement juillet - Polyphor: CC fusion avec EnBiotix - MCH: CC résultats S1 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: - international: Transport aérien: crainte de rechute après un été de convalescence Japon: le Premier ministre Yoshihide Suga va quitter le pouvoir USA: des dirigeants de Renaissance vont payer au fisc 7 milliards d'arriérés La tempête Ida sème mort et chaos autour de New York DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 1,0860 - USD/CHF: 0,9143 - Conf-Future: +39 pb à 169,78% (jeudi) - taux au comptant: -0,322% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): +0,00% à 12'432 points - SLI (jeudi): +0,08% à 2025 points - SPI (jeudi): +0,09% à 16'009 points - Dax (jeudi): +0,10% à 15'841 points - CAC 40 (jeudi): +0,06% à 6763 points

awp