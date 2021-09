Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - L'évolution de la pandémie continue de générer des doutes sur la convalescence conjoncturelle mondiale. Les investisseurs redoutent par ailleurs une entame de normalisation plus rapide que prévu de la politique monétaire menée par la Réserve fédérale (Fed) aux Etats-Unis. - SMI avant-Bourse: -0,21% à 12'188,97 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): -0,20% à 35'031 points - Nasdaq Comp (mercredi): -0,57% à 15'287 points - Nikkei 225 (jeudi): -0,73% à 29'962 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Logitech: les actionnaires pour l'augmentation du dividende - Roche acquiert son partenaire de tests PCR allemand TIB Molbiol SPI: - Aevis Victoria devient un actionnaire de Batgroup - BCBE fonde une filiale IT et reprend les collaborateurs de Partner DXC - BKW veut continuer d'améliorer sa rentabilité - Emmi: CEO Urs Riedener démissionne fin 2022, devrait devenir président 2023 annonces sur nouveau CEO au printemps 2022 - Feintool entame une collaboration avec Sitec en Chine - Implenia cède ses activités de construction en Autriche - Kuros: feu vert aux USA pour une formule modelable du Magnetos - Romande Energie S1: bénéfice net 48,3 mio CHF (33,0 mio) chiffre d'affaires 298,9 mio CHF (323,7 mio) Ebit 31,4 mio CHF (44,7 mio) chiffre d'affaires 298,9 Mio CHF (289,4 mio) investissements 1,4 mrd, création de 250 postes d'ici 2026 2021: l'Ebit devrait rester inférieur par rapport à 2020 - SF Urban Properties S1: bénéfice net 7,3 mio CHF (5,5 mio) S1: produit des loyers 12,6 mio CHF (12,9 mio) bénéfice net après revalorisations à 14,3 mio CHF (4,8 mio) S2: le taux de vacance devrait rester sous 3% PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Kinarus et GEM concluent une facilité de souscription de 57 millions de francs suisses - Minoteries S1: bénéfice net 2,55 mio CHF (2,30 mio) chiffre d'affaires net 71,4 mio CHF (73,0 mio) ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Aevis Victoria prend une participation dans Batgroup, maison-mère de Batmaid - Belimo: Blackrock relève légèrement sa part à 3% - Inficon: CS Funds réduit sa part sous 3% - Komax: Swisscanto réduit sa part sous 3% - Newron: European Investmentbank détient une part de 3,68% - Tecan: Norges Bank relève sa part à 3,28% - Zur Rose: Blackrock détient une part de 3% PRESSE JEUDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: - La Mobilière: résultats S1 - Romande Energie: CP S1, Lausanne DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: Swiss Re 2021: primes non vie attendues en hausse de 10% sur deux ans Swiss Re anticipe une hausse des couvertures assurances - international: HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras 20.9: - Logitech (0,8734 CHF) 21.9.: - Richemont (2,00 CHF) DIVERS - CH: - international: Emballages plastiques: les fabricants d'accord pour incorporer du recyclé DEVISES/TAUX (08h13) - EUR/CHF: 1,0876 - USD/CHF: 0,9200 - future Conf: inchangé à 168,55% (mercredi) - taux au comptant: -0,247% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): -1,05% à 12'215 points - SLI (mercredi): -1,12% à 1'992 points - SPI (mercredi): -1,13% à 15'742 points - Dax (mercredi): -1,47% à 15'610 points - CAC 40 (mercredi): -0,85% à 6'669 points

awp-robot/sw/