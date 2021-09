Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - ouverture indécise après les pertes de vendredi - SMI avant-Bourse: -0,02% à 12'057,97 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): -0,78% à 34'608 points - Nasdaq Comp (vendredi): -0,87% à 15'115 points - Nikkei 225 (lundi): -0,02% à 30'375 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Le président d'ABB prévoit une réindustrialisation de l'Europe - Novartis: la FDA accepte la demande d'homologation pour tislelizumab feu vert de Swissmedic pour l'anti-cholestérol Leqvio SPI: - Arundel S1: perte de 5,5 mio USD (+2,6 mio) - Asmallworld décroche un mandat de conseil en Croatie - Helvetia S1: primes brutes 6941 mio CHF (cons. AWP: 6429 mio) bénéfice net 262,4 mio CHF (cons. AWP: 253,3 mio) ratio combiné 94,5% (cons. AWP: 94,3%) coûts nets des intempéries cet été de 70 mio CHF - Leclanché convertit une tranche de sa dette en actions - Orell Füssli prend le contrôle de son partenaire Procivis - Relief Therapeutics: discussions avec agence britannique MHRA sur Aviptadil - Siegfried va rembourser un emprunt hybride de 160 millions PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - BV Holding: assemblée générale extraordinaire le 4 octobre pour l'IPO - Nouveau patron pour Gategroup ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Huber+Suhner: Metrohm réduit sa part sous 3% - Novartis: Blackrock détient une part de 5,02% - Swissquote détient en propre 2,34%/3,089% - Zur Rose: Blackrock détient une part de 3,19% PRESSE LUNDI - le président de Credit Suisse vise la direction du groupe Financial Times NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - Helvetia: CP S1, Zurich - Flughafen Zürich: statistiques août DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: ras HORS DIVIDENDE au 20.09: - Logitech (0,8743 CHF) au 21.09: - Richemont (2,00 CHF) DIVERS - CH: ras - international: ras DEVISES/TAUX (08h12) - EUR/CHF: 1,0843 - USD/CHF: 0,9195 - future Conf: -31 pb à 166,24% (vendredi) - taux au comptant: -0,282% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): -0,46% à 12'061 points - SLI (vendredi): -0,36% à 1'978 points - SPI (vendredi): -0,41% à 15'592 points - Dax (vendredi): -0,09% à 15'610 points - CAC 40 (vendredi): -0,31% à 6'664 points

awp-robot/