Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Les difficultés du géant immobilier Evergrande font craindre une version chinoise de la débâcle Lehman Brothers. - SMI avant-Bourse: +0,11% à 12'110,57 points (08h00) - Dow Jones (mardi): -0,84% à 34'578 points - Nasdaq Comp (mardi): -0,45% à 15'038 points - Nikkei 225 (mercredi): -0,52% à 30'509 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Adecco: finalise le financement pour l'acquisition de la société Akka - Credit Suisse a levé 139 millions pour le fonds Real Estate Fund Interswiss - Holcim conclut un partenariat avec l'allemand GIZ - Givaudan, Migros et Bühler créent un site pour la viande de culture - Roche lance un appel aux développeurs dans l'imagerie oncologique - Sonova soutient des recherches sur la perte d'audition précoce SPI: - EFG: Fitch révise la perspective à "stable" de "négative" - Helvetia: Standard & Poor's relève sa note à 'A+', avec perspective stable la filiale ERV collabore avec la BC de Bâle et Banque Cler - Lalique S1: résultat net +3,1 mio EUR (-10,6 mio) chiffre d'affaires 64,7 mio EUR (49,1 mio) 2021: l'embellie devrait se poursuivre au 2e semestre croissance des revenus à nouveau attendue à deux chiffres - Obseva dépose aux USA une demande d'homologation pour Linzagolix - Spice: vente partielle de la participation dans Rimini Street PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Sportradar entre au Nasdaq et est valorisée à 8 milliards de dollars ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Belimo: Blackrock abaisse légèrement sa part à 2,996% - Comet: Artisan Partners passe sous 3% - Hiag: UBS Funds Management relève sa part à 5,32% - Leclanché annonce une participation propre inférieure au seuil de 3% - Meyer Burger: Blackrock relève légèrement sa part à 5,24% - Orior: Vontobel Fonds Services détient une part de 3,02492% - Plazza: Caceis/MV Immoxtra Schweiz Fonds réduit sa part sous 3% - Zur Rose: BlackRock réduit sa part à 2,998%; Capital Group annonce 3,01% - Zur Rose: BlackRock réduit sa part à 2,998%; Captial Group annonce 3,01% PRESSE MERCREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - Credit Suisse: moniteur suisse T3 - craintes autour de l'inflation DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE 20.9: - Logitech (0,8743 CHF) DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 1,0860 - USD/CHF: 0,9198 - future Conf: +16 b à 166,49% (mardi) - taux au comptant: -0,242% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): +0,19% à 12'097 points - SLI (mardi): +0,31% à 1'987 points - SPI (mardi): +0,21% à 15'637 points - Dax (mardi): +0,14% à 15'723 points - CAC 40 (mardi): -0,36% à 6'653 points

awp-robot/sw/