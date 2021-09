Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - attendue en baisse entre Fed et les discussions sur le plafond de la dette aux Etats-Unis - SMI avant-Bourse: -0,45% à 11'881,51 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): -0,48% à 34'585 points - Nasdaq Comp (vendredi): -0,91% à 15'044 points - Nikkei 225 (lundi): +0,58% à xx points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis vise une nouvelle indication pour alpelisib - Novartis confronte son Kisqali à l'Ibrance de Pfizer contre le cancer du sein SPI: - BVZ S1: résultat net -2,6 mio CHF (-8,8 mio) produit total 42,1 mio CHF (57,6 mio) - Plazza: retrait du dernier recours contre un projet immobilier à Crissier - Santhera S1: résultat net -19,8 mio CHF (-31,8 mio) chiffre d'affaires 4,4 mio CHF (7,7 mio) liquidités fin juin à 8,0 mio CHF (12,4 mio) obtient un financement de 45 mio CHF - Sensirion rachète la start-up Aisight - Sulzer: les actionnaires donnent leur feu vert à la séparation de Medmix - Wisekey veut ouvrir un centre de recherche en coopération avec Gibraltar PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Raiffeisen lève 40 millions pour son Futura Immo Fonds ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Aryzta: Norges Bank détient une part de 3,17% - Basilea: UBS détient une part inférieure à 3% - Dormakaba: FM KGa (famille Mankel) détient une part de 28,28% - Georg Fischer: UBS Fund Management détient une part inférieure à 3% - Novartis: Blackrock détient une part de 5,01% - Plazza: Caceis/MV Immoxtra Schweiz Fonds abaisse sa part à 3,001% PRESSE LUNDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Logitech (0,8746 CHF) le 21.09: - Richemont (2,00 CHF) DIVERS - CH: - Coronavirus: tests aux frontières pour entrer en Suisse dès ce lundi - international: - Russie: le parti de Poutine va remporter les législatives DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 1,0922 - USD/CHF: 0,9324 - future Conf: +9 pb à 165,66% (vendredi) - taux au comptant: -0,222% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): -0,77% à 11'936 points - SLI (vendredi): -1,03% à 1'961 points - SPI (vendredi): -0,66% à 15'475 points - Dax (vendredi): -1,03% à 15'490 points - CAC 40 (vendredi): -0,79% à 6'570 points

awp-robot/