Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - favorable, malgré les menaces sur Evergrande et avant la Fed - SMI avant-Bourse: +0,32% à 11'826,52 points (08h00) - Dow Jones (mardi): -0,15% à 33'920 points - Nasdaq Comp (mardi): +0,22% à 14'746 points - Nikkei 225 (mercredi): -0,56% à 29'672 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche étoffe son offre de tests respiratoires sur le Vieux continent SPI: - Addex: une association soutient la recherche contre Charcot-Marie-Tooth 1A - Barry Callebaut: deux changements à la direction générale étoffe sa direction générale (SUPPRIMER?) - EEII: échec de la reprise de la majorité de ses actions - Galenica: l'ex-directeur général Jean-Claude Clémençon est décédé - Kudelski décroche Redtree Solutions comme client dans l'IoT - Nebag: l'administrateur Beat Kähli a cédé sa part de quelque 5% - Stadler: annulation d'une commande des chemins de fer autrichiens se défendra par tous les moyens juridiques contre cette décision - Sulzer: fourchette d'émission pour les actions Medmix entre 37 et 47 CHF Medmix s'attend à lever 300 mio CHF l'IPO de Medmix devrait rapporter 300 millions de francs suisses - Valora se développe dans le secteur du transport PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Geneuro: début de l'extension de l'étude contre la sclérose en plaques - Trifork relève ses prévisions pour l'année 2021 ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Ascom: CS Funds détient une part de 5,18% - Basilea: Citadel détient une part inférieure à 3% - Schaffner: Mirabaud détient une part de 5,08% PRESSE MERCREDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - BNS: balance des paiements au T2 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: Japon: statu quo monétaire avant un changement de Premier ministre HORS DIVIDENDE 27.9.: - Perrot Duval (1,50 CHF) DIVERS - CH: ras - international: USA: Joe Biden ne s'engage pas sur un accord commercial avec le Royaume-Uni un texte sur la dette adopté à la Chambre, échec attendu au Sénat La Fed devrait encore attendre pour ranger ses outils de crise DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 1,0834 - USD/CHF: 0,9241 - future Conf: +30 pb à 166,04% (mardi) - taux au comptant: -0,224% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): +0,19% à 11'789 points - SLI (mardi): +0,37% à 1'932 points - SPI (mardi): +0,30% à 15'302 points - Dax (mardi): +1,43% à 15'349 points - CAC 40 (mardi): +1,50% à 6'553 points

awp-robot/sw/