Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Rebond attendu à l'ouverture, Fed pas encore digérée - SMI avant-Bourse: +0,58% à 11'880,84 points (08h30) - Dow Jones (vendredi): +0,10% à 34'798 points - Nasdaq Comp (vendredi): -0,03% à 15'048 points - Nikkei 225 (lundi): -0,02% à 30'242 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - Vifor: VFMCRP obtient le feu vert au Japon pour Tavneos - Achiko essuie une perte semestrielle d'environ 5 millions de dollars - Evolva émet 40 millions de nouveaux titres - Polyphor S1: 2021: résultat -23,6 mio CHF (-27,8 mio) liquidités au 30 juin 17,9 mio CHF (31.12: 34,3 mio) le CFO désigné à la tête des finances de la société fusionnée - Santhera a émis 8,1 millions d'actions et reçoit une subvention aux Etats-Unis - Varia US Properties émet un emprunt de 50 millions à 2,75% - Wisekey étoffe son engagement dans sa plateforme Wiseart PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Glencore: la séparation du charbon est une option ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Allreal: Helvetia Holding abaisse sa part à 3,91% - Galenica: Blackrock détient une part de 3,01% - Komax: Swisscanto relève sa part à 3,0006% - Logitech: UBS Fund Management réduit sa part sous 3% - Santhera annonce une série de changements dans son actionnariat - SPS: State Street ramène son engagement sous le seuil d'annonce de 3% PRESSE LUNDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: USA: les économistes tempèrent leur optimisme sur la croissance (enquête) HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: ras - international: Allemagne: les sociaux-démocrates remportent les élections avec 25,7% des voix Soudan: le gouvernement lève le blocage d'un port pétrolier par les Beja Pérou: le Premier ministre menace de nationaliser le champ de gaz de Camisea DEVISES/TAUX (08h24) - EUR/CHF: 1,0861 - USD/CHF: 0,9271 - future Conf: -73 pb à 164,54% (vendredi) - taux au comptant: -0,171% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): -1,02% à 11'817 points - SLI (vendredi): -1,13% à 1'939 points - SPI (vendredi): -1,01% à 15'339 points - Dax (vendredi): -0,72% à 15'532 points - CAC 40 (vendredi): -0,95% à 6'638 points

awp-robot/sw/