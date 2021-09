Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Stabilisation attendue après la vague de ventes de mardi, malgré les craintes récurrentes d'un "shutdown" aux Etats-Unis. - SMI avant-Bourse: +0,20% à 11'508,97 points (08h03) - Dow Jones (mardi): -1,63% à 34'300 points - Nasdaq Comp (mardi): -2,83% à 14'547 points - Nikkei 225 (mercredi): -2,24% à 29'509 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Sonova élargit son offre d'aides auditives SPI: - Addex: étude de phase II sur le dipraglurant contre le blépharospasme - Administratrice d'Aryzta, Luisa Delgado renonce à solliciter un nouveau mandat - CI Com retrouve les chiffres noirs grâce à un correctif de valeur - Kudelski: la RAI devient cliente de Nagra pour la lutte contre le piratage - Leclanché S1: chiffre d'affaires 15,2 mio CHF (+42%) perte opérationnelle 24,3 mio CHF (-30,3 mio) perte nette 31,8 mio CHF (-37,4 mio) retards dans le financement de la part de Golden Partner/SEFAM 2021: incertitudes sur les revenus en raison de l'approvisionnement intérêt d'un "spac" aux USA pour activités transport - Meyer Burger compte installer une usine de modules solaires aux Etats-Unis - Schweiter: Roman Sonderegger nommé au poste de CEO - TX Group: accord pour un plan social chez Tamedia PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - TPF: procédures et responsabilités au sein de la Falcon Bank - Salt: l'introduction en Bourse suspendue provisoirement ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Arbonia: UBS Fund Management détient une part de 3,004% - Basilea: UBS Group détient une part de 7,99% - Belimo: Blackrock détient une part de 2,99% - EEII: Nacala Worldwide réduit sa part sous 3% - Logitech annonce des participations propres de 3,0122%/2,1516% - Mobilezone: CS Funds abaisse sa part à 4,74% - PSP: Norges Bank abaisse sa part à 2,78748% - Santhera: plusieurs annonces après l'augmentation de capital PRESSE MERCREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - Indice CS-CFA septembre - Wisekey: CC résultats S1 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 1,0856 - USD/CHF: 0,9293 - future Conf: -7 pb à 164,12% (mardi) - taux au comptant: -0,127% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): -1,76% à 11'486 points - SLI (mardi): -2,08% à 1'877 points - SPI (mardi): -1,96% à 14'858 points - Dax (mardi): -2,09% à 15'249 points - CAC 40 (mardi): -2,17% à 6'507 points

awp-robot/sw/