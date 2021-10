Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - ouverture attendue en baisse, l'inflation et la crise énergétique en Chine inquiètent toujours - SMI avant-Bourse: -0,88% à 11'540,11 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): -1,59% à 33'844 points - Nasdaq Comp (jeudi): -0,44% à 14'449 points - Nikkei 225 (vendredi): -2,24% à 28'793 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - Barry Callebaut: départ d'un chef de la région Emea nomme Rogier van Sligter seul responsable de la région EMEA - IGEA S1: bénéfice -0,29 mio USD (-0,55 mio USD) - Kudelski: vente-relocation de bureaux à Lausanne transaction àvaéiée à 19 millions de francs suisses transaction évaluée à 19 millions de francs suisses - Leonteq ouvre un nouveau bureau à Lisbonne - Nebag a dégagé un bénéfice de 8,39 millions sur les 9 premiers mois de 2021 - Santhera: report de la publication du rapport semestriel au 15.10 autorisé - Zwahlen&Mayr S1: résultat net -0,15 mio CHF (-1,14 mio) Zwahlen & Mayr confirme une petite perte sur les six premiers mois de l'année PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Grassgroup nomme Romina Lüthi comme nouveau membre de sa direction générale - EPH S1: bénéfice net 10,9 mio USD (9,85 mio) - La Poste abandonne les plans d'IPO de Swiss Post Solutions - Procimmo lève 40 millions de francs suisses pour le fonds Swiss Commercial II - Esgti rapatrie son capital-actions vers la Bourse de Berne - L'anti-Covid développé par Humabs prêt à être administré en Suisse ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Addex: CS Funds détient une part de 3,83% - Belimo: Blackrock détient une part de 3,03% - Evolva détient en propre 5,9%/53,41% - IGEA Pharma: diverses annonces de participation - Leonteq détient une participation propre de 2,859%/3,287% - Santhera: changements de participations après l'augmentation de capital PRESSE VENDREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - Indices PMI des directeurs d'achat septembre DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: Le marché automobile français baisse de 20,5% en septembre HORS DIVIDENDE DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (8h20) - EUR/CHF: 1,0791 - USD/CHF: 0,9318 - future Conf: -11 pb à 164,77% - taux au comptant: -0,166% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): +0,12% à 11'642 points - SLI (jeudi): -0,03% à 1'891 points - SPI (jeudi): +0,19% à 15'045 points - Dax (jeudi): -0,68% à 15'261 points - CAC 40 (jeudi): -0,62% à 6'520 points

