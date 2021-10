Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Le regain de tensions entre Pékin et Washington ainsi que les incertitudes persistantes autour du relèvement du plafond de la colossale dette des Etats-Unis risquent de brider toute velléité de rebond. - SMI avant-Bourse: +0,24% à 11'610,47 points (08h00) - Dow Jones (lundi): -0,94% à 34'003 points - Nasdaq Comp (lundi): -2,14% à 14'255 points - Nikkei 225 (mardi): -2,23% à 27'810 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche promeut son Ocrevus et l'Enspryng sur le long terme - Swiss Re: coûts liés à l'ouragan Ida estimés à 750 mio USD dommages assurés liés à l'ouragan Ida estimés à 28-30 mrd USD coûts des intempéries estivales en Europe estimés à 520 mio USD SPI: - Kühne+Nagel va acheter du kérosène "vert" produit en Allemagne - Le patron de Bühler doit rejoindre le conseil d'administration de Bucher - DKSH rachète l'australien STP - BNS: intervention médicale pour le vice-président Fritz Zurbrügg - Softwareone reprend la société britannique Centiq PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Solvalor 61 enregistre de solides résultats annuels - Bühler propose d'élire Christoph Goppelsroeder au conseil d'administration - Skan: les actionnaires de feu BV Holding ouvrent la voie à la transformation ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Belimo: Blackrock détient une part de 2,99% - Corr Dufry: Franklin Resources détient une part de 3,13% - Cosmo: groupe d'actionnaires Hopp détient une part de 5,23% - Dufry: FMR LLC détient une part de 3,13% - Galenica: Blackrock détient une part de 2,93% - Medartis: Nordflint Capital Partners relève sa part à 6% - Medmix: The Capital Group Companies détient une part de 5,01% - Santhera: Armistice Capital Master Fund réduit sa part sous 3% PRESSE MARDI - Le patron de Swatch table sur une croissance record en 2022 SRF - Les auteurs de la cyberattaque chez Comparis ont exigé 450'000 euros Le Temps NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mardi: - OFS: statistiques d'hébergement août - CP Genève place financière, Genève DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: - international: Les dirigeants de l'UE en quête d'unité face à Washington et Pékin Le gendarme de la Fed examine les règles d'éthique des transactions boursières L'attractivité de la France a fléchi avec la crise sanitaire, selon un sondage DEVISES/TAUX (08h13) - EUR/CHF: 1,0740 - USD/CHF: 0,9263 - future Conf: +22 pb à 164,91% (lundi) - taux au comptant: -0,161% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): +0,06% à 11'582 points - SLI (lundi): -0,43% à 1'870 points - SPI (lundi): -0,19% à 14'933 points - Dax (lundi): -0,79% à 15'037 points - CAC 40 (lundi): -0,61% à 6'478 points

