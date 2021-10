Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - en verve, après un répit dans le dossier de la dette des Etats-Unis. - SMI avant-Bourse: +0,83% à 11'665,41 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): +0,30% à 34'417 points - Nasdaq Comp (mercredi): +0,47% à 14'502 points - Nikkei 225 (jeudi): +NA% à 27'713 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis: étude phase III Remibrutinib sur patients atteints sclérose en pl. - Sika 2021: confirme marge Ebit sup. à 15% malgré hausse prix matières 1ères confirme ses objectifs 2023 en amont de la journée investisseurs SPI: - Achiko démarre un projet pilote de tests Covid-19 en Indonésie - Relief: feu vert des autorités américaines pour un brevet lié au Acer-001 a déposé plainte contre partenaire NeuroRx aux USA PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Skan prévoit d'entrer en Bourse sur SIX au 4e trimestre prévoit une augmentation de capital d'environ 80 mio CHF ANNONCES DE PARTICIPATIONS - ABB détient en propre 3,0218%/2,4926% - Galenica: Blackrock détient une part de 2,97% - SIG Combibloc: Ameriprise Financial réduit sa part sous 3% - Pierer Mobility: Stefan Pierer publie diverses parts suite à restructuration PRESSE JEUDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: - BNS: réserves de devises fin septembre DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: Seco: taux de chômage en septembre à 2,6% (2,7%), CVS 2,8% (2,9%) - international: Allemagne: la production industrielle chute de 4% en août HORS DIVIDENDE DIVERS - CH: La Suisse reste numéro un mondial dans la gestion de fortune Energie: des garanties pour ceux qui installent des panneaux solaires - international: Le Congrès américain s'approche d'un accord pour éviter une crise de la dette DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 1,0715 - USD/CHF: 0,9273 - future Conf: -9 pb à 164,36% (mercredi) - taux au comptant: -0,107% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): -0,15% à 11'569 points - SLI (mercredi): -0,36% à 1'868 points - SPI (mercredi): -0,30% à 14'920 points - Dax (mercredi): -1,46% à 14'973 points - CAC 40 (mercredi): -1,26% à 6'493 points

awp