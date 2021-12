Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE -positive, avant une semaine chargée au niveau des banques centrales - SMI avant-Bourse: +0,44% à 12'663,75 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): +0,60% à 35'971 points - Nasdaq Comp (vendredi): +0,73% à 15'631 points - Nikkei 225 (lundi): +0,71% à 28'640 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Credit Suisse: Francesco De Ferrari nommé CEO division gestion de fortune De Ferrari prend aussi commandes de la région EMEA Christian Meissner nommé CEO de la région Amériques Helman Sitohang nommé CEO région APAC André Helfenstein nommé CEO de la région Suisse Philipp Wehle nommé CFO gestion de fortune - Roche: Hemlibra semble aussi efficace contre une forme modérée d'hémophilie A lance un nouvel outil de séquençage génétique - UBS/Fraude fiscale: décision en appel lundi pour la banque - CSL confirme être en pourparlers avec Vifor en vue d'un rachat SPI: Swiss Central City Real Estate Fund coté dès ce lundi sur SIX - Le responsable Europe centrale quitte Bossard - Forbo finalise programme de rachat d'actions - Helvetia Swiss Property Fund enregistre un bénéfice en 2021 - Idorsia poursuit le développement de lucerastat contre la maladie de Fabry - Molecular Partners: ensovibep serait efficace contre le variant Omicron - Obseva: Will Brown nommé directeur financier PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Berne soutient Memo Therapeutics pour un anticorps contre le Covid - Sportradar vise une expansion aux Etats-Unis ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Galenica: Blackrock détient une part de 2,92% - New Value: Roman Scharf détient une part de 8,65% - Schaffner: Beat Kähli détient une part inférieure à 3% - Sensirion: Blackrock détient une part de 3,04% - SoftwareONE abaisse sa participation propre sous 3% - U-blox: Blackrock détient une part de 3% PRESSE LUNDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - Flughafen Zürich: statistiques novembre DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: - Japon: moral stable des grandes entreprises manufacturières HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: - international: - La Fed et la BCE face au casse-tête de l'inflation et d'Omicron DEVISES/TAUX (08h13) - EUR/CHF: 1,0412 - USD/CHF: 0,9226 - future Conf: stable à 164,35% (vendredi) - taux au comptant: -0,287% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +0,00% à 12'608 points - SLI (vendredi): -0,24% à 2'029 points - SPI (vendredi): -0,07% à 16'093 points - Dax (vendredi): -0,10% à 15'623 points - CAC 40 (vendredi): -0,24% à 6'992 points

awp-robot/