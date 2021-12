Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - la Bourse s'offre une pause après les records de la veille - SMI avant-Bourse: -0,62% à 12'712,02 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): -0,08% à 35'898 points - Nasdaq Comp (jeudi): -2,47% à 15'180 points - Nikkei 225 (vendredi): -1,79% à 28'546 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche: certification CE pour les tests salivaires Cobas Sars-Cov-2 SPI: - Addex obtient 10,0 mio dollars auprès de Armistice Capital LLC - Aebi Schmidt finalise le rachat de l'américain Monroe Truck Equipment - Bâloise Holding: changements au conseil d'administration - Basilea: obtient l'autorisation de la FDA pour une étude clinique - Cicor: les actionnaires approuvent la création d'un capital conditionnel - Cosmo: la reprise de Cassiopea est désormais sous toit - Hochdorf: vente confirmée à la commune pour 60,2 mio CHF s'attend désormais à un Ebit de 7 à 12 mio CHF en 2021 - Obseva: avis positif du CHMP sur Linzagolix recommandation du CHMP pour l'approbation du linzagolix - Plazza: attentes confirmées pour le résultat opérationnel en 2021 - Stadler décroche une commande pour quatre rames à deux étages en Slovaquie - VAT: 160 millions de francs suisses d'investissements entre 2022 et 2024 création de 600 nouveaux postes dans le monde - Youngtimers: rachète Garage Italia Finance pour 650'000 euros (SUPPRIMER?) PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Basilea: UBS Group AG détient une part de 9,38% - Credit Suisse détient en propre 3,02%/4,42% - Spice Private: groupe Bonchristiano/Lambranho relève sa participation à 71,91% - Temenos: Blackrock détient une part de 4,99% - VT5: Point Break Capital Management LLC annonce une part de 11,33% - Zur Rose: American Century Investment Management, Inc détient une part de 2,99% PRESSE VENDREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - BNS: investissements directs en 2020 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE DIVERS - CH: - international: Automobile: les ventes 2021 pourraient être pires qu'en 2020 dans l'UE DEVISES/TAUX (8h15) - EUR/CHF: 1,0412 - USD/CHF: 0,9188 - future Conf: -21 pb à 163,54% - taux au comptant: -0,26% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): +2,07% à 12'791 points - SLI (jeudi): +1,62% à 2'050 points - SPI (jeudi): +1,71% à 16'274 points - Dax (jeudi): +1,03% à 15'636 points - CAC 40 (jeudi): +1,12% à 7'005 points

awp-robot/sw/