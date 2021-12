Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - positive, les inquiétudes autour d'omicron semblent s'apaiser - SMI avant-Bourse: +0,38% à 12'731,13 points (08h00) - Dow Jones (mardi): +1,60% à 35'493 points - Nasdaq Comp (mardi): +2,40% à 15'341 points - Nikkei 225 (mercredi): +0,16% à 28'562 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Clariant construit une unité de retardateurs de flamme en Chine - Julius Bär: Evie Kostakis devient CFO, en remplacement de Dieter Enkelmann - Novartis: demande d'homologation de Sandoz pour trastuzumab auprès de l'EMA paiements d'étape jusqu'à 700 mio USD pour Gyroscope s'emapre de Gyroscope Therapeutics, paiement initial de 800 mio USD - Sika organise une AG extroardinaire, augmentation du capital conditionnel SPI: - Burckhardt Compression finalise la reprise du néerlandais Mark van Schaick - Cicor émet un emprunt convertible pour effectuer des acquisitions - Landis+Gyr nomme Sean Cromie vice-président exécutif de la région Amerique - SFS: la transaction va étoffer les bénéfices dès la première année une partie du prix d'achat sera versé en actions Peter Bauschatz rejoint le conseil d'administration Martin Reichenecker rejoint la direction générale du groupe augmentation de capital prévue hors droits de souscription finalisation de la transaction attendue au S1 2022 AG extraordinaire au 31 janvier pour valider la hausse de capital rachète Hoffmann SE, chiffre d'affaires 1 mrd EUR - Swiss fait marche arrière après ses licenciements du printemps - Valora s'équipe de 300 distributeurs automatiques pour k kiosk PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Dufry: Franklin Resources, Inc. détient une part de 3% - Klingelnberg: Janus Henderson Group plc détient une part de 6,57% - Medacta: Artisan Partners Limited Partnership détient une part de 4,95% - Mobilezone: Blackrock détient une part de 3,09% - Sensirion: Blackrock détient une part de 2,93% PRESSE MERCREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (8h10) - EUR/CHF: 1,0418 - USD/CHF: 0,9247 - future Conf: -108 pb à 162,76% - taux au comptant: -0,27% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): +0,74% à 12'683 points - SLI (mardi): +0,90% à 2'027 points - SPI (mardi): +0,67% à 16'157 points - Dax (mardi): +1,36% à 15'447 points - CAC 40 (mardi): +1,38% à 6'965 points

