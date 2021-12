Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - tendance légèrement négative, en manque d'impulsion - SMI avant-Bourse: -0,11% à 12'771,58 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): +0,55% à 35'951 points - Nasdaq Comp (jeudi): +0,85% à 15'653 points - Nikkei 225 (lundi): -0,37% à 28'676 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche: la FDA autorise un nouveau autotest du Covid-19 SPI: - Bucher: le patron ne craint pas de fermetures d'usines à cause d'Omicron - Evolva: assure son financement jusqu'à fin 2023 28 mio CHF disponibles au total - Meyer Burger construit un site de panneaux solaires aux USA PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - - Swiss supprime 2900 vols de son horaire d'hiver à cause d'Omicron ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Addex détient en propre 23,2%/60,11% - Asmallworld détient en propre 3%, GHA Holdings Limited 3% - Blackstone Res.: Mark Angelo/Brian Kinane relèvent leur part à 6,53% - Cicor détient en propre 0,004%/41,28% - DKSH: FIL Limited détient une part de 4,96% - Novartis: Blackrock détient une part de 4,97% - Peach Property abaisse sa part en propre sous les 3% - SFS: groupe Evti-Best/Hawak/Huwa/Princesscorp/Rüden/Wistama détient 49,44% - Zur Rose: Blackrock détient une part de 2,995% PRESSE LUNDI - Presse: les jours du patron de Novartis seraient comptés NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE DIVERS - CH: Les Suisses inquiets de l'impact du Covid et de l'inflation - international: Le pétrole sur la sellette, mais un monde toujours dépendant Climat: en 2021, des catastrophes toujours plus coûteuses, selon une ONG Omicron: près de 8000 vols annulés dans le monde le week-end de Noël Diagnostic d'une pandémie: bruit de fond ou explosion ? Les principaux événements de 2021 dans le monde DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 1,0410 - USD/CHF: 0,9194 - future Conf: -56 pb à 162,20% (jeudi) - taux au comptant: -0,194% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): +0,56% à 12'785 points - SLI (jeudi): +0,75% à 2'053 points - SPI (jeudi): +0,57% à 16'321 points - Dax (jeudi): +1,04% à 15'756 points - CAC 40 (jeudi): -0,28% à 7'087 points

