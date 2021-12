Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - légèrement négative, peu d'impulsions - SMI avant-Bourse: -0,11% à 12'956,80 points (08h00) - Dow Jones (mardi): +0,26% à 36'398 points - Nasdaq Comp (mardi): -0,56% à 15'782 points - Nikkei 225 (mercredi): -0,56% à 28'907 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Le plus gros des problèmes de livraison passé (président d'ABB) SPI: - Airesis: Comunus SICAV annonce une participation de 10,50% - Polyphor: le partenaire de fusion Enbiotix lève 11 millions de dollars PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Airesis: Comunus SICAV annonce une participation de 10,50% - AMS Osram: Temasek Holdings (Private) détient une participation de 4,999% - Cicor: OEP VIII GP, L.l.c. relève sa participation à 69% - Forbo: UBS Fund Management détient une part de 4,98% - Sensirion: Blackrock détient une part de 2,98% - SFS détient en propre 0,15%/4,27%; regroupement First ELF et First SALT 4,27% - Temenos: Blackrock détient une part de 5,05% - Vifor: Norges Bank détient une part de 2,97%, Blackrock de 5,13% - VT5: Veraison SICAV détient une participation de 11,33% - Zur Rose: Blackrock détient une part de 3,05% PRESSE MERCREDI - ABB: le plus gros des problèmes de livraison passé (président) Blick NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - Indice CS-CFA décembre DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: ras HORS DIVIDENDE 4.1.22.: - Barry Callebaut (28,00 francs suisses) DIVERS - CH: ras - international: Liban: où en sont les discussions avec le FMI? Philippines: levée d'un moratoire sur les mines à ciel ouvert Les tests antigéniques moins sensibles à Omicron DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 1,0369 - USD/CHF: 0,9176 - future Conf: -6 pb à 162,20% (mardi) - taux au comptant: -0,178% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): +0,81% à 12'971 points - SLI (mardi): +0,76% à 2'082 points - SPI (mardi): +0,79% à 16'552 points - Dax (mardi): +0,81% à 15'964 points - CAC 40 (mardi): +0,57% à 7'181 points

