Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - positive, après avoir digéré la Fed - SMI avant-Bourse: +0,12% à 12'808,17 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): -0,47% à 36'236 points - Nasdaq Comp (jeudi): -0,13% à 15'081 points - Nikkei 225 (vendredi): -0,03% à 28'479 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - BNS 2021: bénéfice d'environ 26 mrd CHF (9 mois: +41,4 mrd) bénéfice positions de devises étrangères à près de 26 mrd CHF résultat stock d'or -0,1 mrd CHF (9 mois: -1,3 mrd) résultat des positiosn en francs suisses à environ 1 mrd CHF BNS: contribution maximale de 6 mrd CHF pour Confédération et cantons réserves pour distribution après contribution à 102 mrd CHF - Bachem nomme Torsten Wöhr directeur marketing - Basilea: versement d'étape de 15 millions de francs suisses pour Cresemba par Astellas PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Cosmo: UBS Fund Management abaisse sa part sous 3% - Peach Property: Franciscus Zweegers abaisse légèrement sa part à 8,62% - Spexis: plusieurs changements de participations - Temenos: Blackrock détient une part de 4,94% - Vifor: Blackrock détient une part de 5,52% PRESSE VENDREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - BNS: réserves de devises décembre 2021 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: Seco: taux de chômage 2021 à 3,0% en moyenne annuelle (2020: 3,1%) Seco: taux de chômage décembre 2,6% (novembre: 2,5%), CVS 2,4% (2,5%) - international: Allemagne: la production industrielle repart à la baisse en novembre (-0,2%) Japon: repli de la consommation en novembre (-1,3% sur un an) HORS DIVIDENDE au 13.1.: - Schaffner (9,00 CHF) DIVERS - CH: Votations: un oui net à l'interdiction de la publicité sur le tabac (sondages) - international: Etats-Unis: possible boom de l'emploi en décembre, hausses des taux en vue l'obligation vaccinale des salariés en jeu à la Cour suprême Tsunami ou vaguelette? L'économie mondiale s'interroge face à Omicron DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 1,0417 - USD/CHF: 0,9214 - future Conf: -34 pb à 160,45% (jeudi) - taux au comptant: -0,029% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): -0,88% à 12'792 points - SLI (jeudi): -1,20% à 2054 points - SPI (jeudi): -1,01% à 16'300 points - Dax (jeudi): -1,35% à 16'052 points - CAC 40 (jeudi): -1,72% à 7250 points

awp-robot