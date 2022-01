Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Timide avancée attendue à l'ouverture - SMI avant-Bourse: +0,38% à 12'847,20 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): -0,01% à 36'232 points - Nasdaq Comp (vendredi): -0,96% à 14'936 points - Nikkei 225 (lundi): -0,03% à 28'478,56 points NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Molecular Partners et Novartis: succès d'étape contre le Covid-19 - Roche: feu vert en Suisse pour tecentriq contre cancer du poumon SPI: - Basilea 2021: objectifs de ventes et liquidités dépassées chiffre d'affaires 148 mio CHF, liquidités à 150 mio - Idorsia: feu vert aux USA pour daridorexant daridorexant disponible à partir de mai - Zur Rose propose Rongrong Hu au conseil d'administration PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Swissgrid signe un contrat avec Italy North - Xlife Sciences confirme sa volonté d'être coté à la Bourse suisse ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Alpine Select: Trinsic AG relève sa participation à 18,82% - Cicor: LLB Swiss Investment AG relève sa participation à 5,97% - New Value: diverses annonces de participation - Vifor: Blackrock détient une part de 5,81% - Wisekey: Joel Arber détient une part de 14,59% - Youngtimers: groupe HLEE/Digital Investment détient une part de 82,93% PRESSE LUNDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: ras HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: ras - international: France: la progression du pouvoir d'achat menacée par l'inflation en 2022 DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 1,0434 - USD/CHF: 0,9206 - future Conf: -44 pb à 160,01% (vendredi) - taux au comptant: -0,003% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +0,04% à 12'798 points - SLI (vendredi): -0,03% à 2'054 points - SPI (vendredi): -0,09% à 16'286 points - Dax (vendredi): -0,65% à 15'948 points - CAC 40 (vendredi): -0,42% à 7'219 points

