Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - ouverture favorable après la solide croissance du PIB en Chine, CS sous les feux des projecteurs - SMI avant-Bourse: +0,21% à 12'551,53 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): -0,56% à 35'912 points - Nasdaq Comp (vendredi): +0,59% à 14'894 points - Nikkei 225 (lundi): +0,74% à 28'334 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Credit Suisse: le président Horta-Osório s'en va Axel Lehmann reprend la présidence SPI: - Axpo: feu vert des actionnaires à toutes les propositions - Cicor: recettes activités reprises 22,4 mio EUR, 145 collaborateurs rachète des activités de l'allemand SMT Elektronik - Changements au conseil d'administration de Dätwyler - Axel Lehmann plus candidat à la présidence de Helvetia - Romande Energie conteste au TAF les tarifs régulés de 2017 - SHL Telemedecine émet de nouvelles actions pour son programme incitatif - Stadler: commande pour 1,7 mrd EUR en Allemagne contrat porte sur jusqu'à 504 rames contrat porte sur jusqu'à 4 mrd EUR - Leonteq entame une coopération avec VP Bank - La BC de Zoug relève sa participation dans Immofonds Asset Management PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Denner atteint à nouveau des ventes record en 2021 ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Credit Suisse: Blackrock détient une part de 4,92% - Molecular Partners: Mark N. Lampert détient une part de 12,21% - Starrag: Fundpartner Solutions (Suisse) franchit un seuil, à 3,008% - Temenos: Blackrock détient une part de 5,03% - Vifor: Norges Bank franchit un seuil, à 3,08% PRESSE LUNDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - OFS: statistiques d'hébergement novembre DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: - La croissance en Chine sous pression, malgré un bon cru 2021 HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: ras - international: ras DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 1,0442 - USD/CHF: 0,9146 - future Conf: -62 pb à 160,21% (vendredi) - taux au comptant: -0,002% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): -0,75% à 12'526 points - SLI (vendredi): -1,12% à 2'007 points - SPI (vendredi): -0,89% à 15'882 points - Dax (vendredi): -0,93% à 15'883 points - CAC 40 (vendredi): -0,81% à 7'143 points

awp-robot/