Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - ouverture attendue en repli, dans le sillage de la clôture en baisse de Wall Street - SMI avant-Bourse: -1,21% à 12'409,23 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): -0,89% à 34'715 points - Nasdaq Comp (jeudi): -1,30% à 14'154 points - Nikkei 225 (vendredi): -0,90% à 27'522 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Le gendarme financier US inflige une amende de 9 mio USD à Credit Suisse SPI: - Autoneum 2021: chiffre d'affaires 1700,4 mio CHF (cons. AWP: 1695 mio) croissance organique -1,6% (cons. AWP: -2,6%) ventes Europe 636,9 mio CHF (cons. AWP: 655,4 mio) ventes Amérique du Nord 687,0 mio CHF (cons. AWP: 684,5 mio) revenus région SAMEA 94,7 mio CHF (AWP-Data) revenus région Asie à 281,0 mio CHF (AWP-Data) marge Ebit légèrement supérieure à 3% free cash flow attendu à 70 mio CHF - BB Biotech 2021: dividende 3,85 CHF (3,60 CHF) perte de 405 mio (+691 mio) nomme deux nouveaux administrateurs - HBM 9 mois 2021/22: bénéfice confirmé à 275 Mio Fr. (645 mio CHF) 2022: le secteur des biotechnologies sous pression au début 2022 - Hochdorf: Peter Pfeilschifter quitte la direction de Hochdorf Swiss Nutrition - Huber+Suhner 2021: chiffre d'affaires 862,9 mio CHF (cons. AWP: 850,7 mio) entrées de commandes 995,6 mio CHF (cons. AWP: 970,2 mio) tous les secteurs ont contribué à la croissance croissance organique de 13,8% - Hypi Lenzburg 2021: dividende 115 CHF (110 CHF) résultat d'exploitation 21,7 mio CHF (20,8 mio) bénéfice net 18,3 mio CHF (18,1 mio) perspectives légèrement favorables - ZGKB 2021: résultat d'exploitation 110,6 mio CHF (104,5 mio) résultat net 75,3 mio CHF (74,8 mio) dividende 220 CHF (220 CHF) PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Cosmo: UBS Fund Management réduit sa part sous 3% - Galenica: Blackrock détient une part de 2,92% PRESSE VENDREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - OFS: statistiques du tourisme en 2020 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: Japon: nouvelle augmentation des prix à la consommation en décembre (+0,5%) HORS DIVIDENDE DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (8h15) - EUR/CHF: 1,0367 - USD/CHF: 0,9147 - future Conf: +25 pb à 160,15% (jeudi) - taux au comptant: 0,023% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): +0,28% à 12'561 points - SLI (jeudi): +0,36% à 2'013 points - SPI (jeudi): +0,42% à 15'926 points - Dax (jeudi): +0,65% à 15'912 points - CAC 40 (jeudi): +0,30% à 7'194 points

awp-robot/sw/