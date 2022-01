Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - la morosité se poursuit, tensions en Ukraine - SMI avant-Bourse: -0,33% à 12'314,64 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): -1,30% à 34'265 points - Nasdaq Comp (vendredi): -2,72% à 13'769 points - Nikkei 225 (lundi): +0,24% à 27'588 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Vives critiques envers Credit Suisse de son ancien directeur - Schindler: le CEO Thomas Oetterli démissionne le président Silvio Napoli assume le poste de CEO immédiatement Napoli accompagnera l'itiative "Top-Speed-23" à son terme SPI: - Autoneum: nouvelle panne de croissance en 2021, attribuée aux semi-conducteurs - TX Group: Goldbach prolonge son partenariat avec Spotify - Huber+Suhner: nette hausse du chiffre d'affaires annuel - Idorsia: Guy Braunstein nommé chef médical (CMO) Alberto Gimona nommé responsable du développement clinique - Ina Invest finalise la reprise de Ceres Group finalise la reprise de Ceres Group Holding (SUPPRIMER?) - MCH Group prend une participation de 15% dans ART SG, à Singapour l'arrivée probable d'Art Basel à Paris crée des remous - Novavest 2021: portefeuille de propriété de 741,3 mio CHF (+15%) bénéfice d'environ 29,3 mio CHF (17,8 mio CHF) revenus locatifs 26,7 mio CHF (24,3 mio) Ebit 39,1 mio CHF (22,9 mio) - Le fonds SPS Solution Investment veut lever 145 millions de francs suisses PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Banque Migros 2021: produit d'exploitation 652,2 mio CHF (572,3 mio) résultat opérationnel 234,3 mio CHF (236,5 mio) bénéfice 240,1 mio CHF, (192,9 mio) ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Cicor: OEP VIII GP, L.l.c. détient une part de 60,8% - SFS: UBS Fund Management abaisse sa part sous 3% - Temenos: Blackrock détient une part de 5,01% PRESSE LUNDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: ras DIVERS - CH: La réputation, moteur du développement durable dans les entreprises suisses Nucléaire: la position du PLR ne remet pas en cause le renouvelable Vote sur l'aide aux médias: Röstigraben en vue, selon un chercheur - international: Le directeur de l'IATA critique le prix élevé des tests PCR DEVISES/TAUX (xxhxx) - EUR/CHF: 1,0346 - USD/CHF: 0,9138 - future Conf: +30 pb à 160,45% (vendredi) - taux au comptant: 0,002% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): -1,63% à 12'356 points - SLI (vendredi): -1,90% à 1'975 points - SPI (vendredi): -1,63% à 15'666 points - Dax (vendredi): -1,94% à 15'604 points - CAC 40 (vendredi): -1,75% à 7'069 points

awp-robot/sw/