AMBIANCE - Les derniers résultats d'entreprises présentés en fin de semaine dernière laissent augurer une ouverture favorable. - SMI avant-Bourse: +0,19% à 12'163,44 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): -0,06% à 35'090 points - Nasdaq Comp (vendredi): +1,58% à 14'098 points - Nikkei 225 (lundi): -0,70% à 27'249 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Justice: quand Credit Suisse flirtait avec la "Bulgarian Connection" SPI: - Calida: reprend la marque allemande de sous-vêtements Erlich Textil recettes d'Erlich Textil 7 mio EUR en 2021, 21 collaborateurs - Incident dans une usine de Leclanché - Mobilezone loue des smartphones à Globus - Obseva: possible retard pour l'homologation du linzagolix dans l'UE PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Swiss Central City Real Estate Fund a vu croître ses revenus locatifs en 2021 ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Aryzta: Noleksum Investment Fund détient 5,12% - Cosmo: UBS Fund Management détient une part de 3,003% - Mobilezone: Swisscanto Fondsleitung AG détient une part de 3,67% - Molecular Partners: Federated Hermes relève sa part à 9% - Obseva: Brett Cohen/Yehoshua Ehrenberg relèvent leur part à 64,95% - SIG Combibloc: Swisscanto Fondsleitung AG détient une part de 3,1255% - Temenos: Blackrock détient une part de 5,02% - Wisekey détient en propre 2,72%/106,84% - Züblin: Swisscanto Fondsleitung AG détient une part de 3,6272% - Zur Rose: Bank of America Corporation détient une part de 5,115% PRESSE LUNDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - BNS: réserves de devises à fin janvier DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: Seco: taux de chômage janvier 2,6% (décembre: 2,6%), CVS 2,3% (2,4%) - international: HORS DIVIDENDE 09.02: - Varia US Properties AG (0,50 CHF) DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (08h12) - EUR/CHF: 1,0576 - USD/CHF: 0,9250 - future Conf: -76 pb à 157,39% (vendredi) - taux au comptant: 0,194% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): -0,77% à 12'140 points - SLI (vendredi): -0,86% à 1'938 points - SPI (vendredi): -0,75% à 15'372 points - Dax (vendredi): -1,75% à 15'100 points - CAC 40 (vendredi): -0,77% à 6'951 points

