Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Regain de confiance alimenté par l'accalmie sur le front de la pandémie, mais la prudence reste de mise à la veille de la publication des chiffres sur l'inflation aux Etats-Unis - SMI avant-Bourse: +0,24% à 12'184,41 points (08h00) - Dow Jones (mardi): +1,06% à 35'463 points - Nasdaq Comp (mardi): +1,28% à 14'194 points - Nikkei 225 (mercredi): +1,08% à 27'580 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ABB décroche une commande de 278 millions de dollars d'Eneti - Roche dans le viseur des autorités sud-africaines pour une affaire de prix rejette véhémentement les reproches sud-africains - Schindler décroche un mandat de maintenance et de modernisation auprès d'ISS SPI: - Aluflexpack 2021: chiffre d'affaires 266,1 mio EUR (cons. AWP: 265,7 mio) 2022: sera encore une année de transition EBITDA av. effets non récurrents 35-40 mio EUR CA net dans la fourchette 310-330 mio EUR attendu - Baloise investit dans l'entreprise allemande Mobiko - DKSH 2021: chiffre d'affaires 11'106 mio CHF (cons. AWP: 11'089 mio) Ebit 284,6 mio CHF (cons. AWP: 285,2 mio) résultat net 230,1 mio CHF (164,8 mio) croissance organique 4,6% (cons. AWP: 4,0%) dividende 2,05 CHF (cons. AWP: 2,02; 2020: 1,95 CHF) 16% de croissance pour le segment spécialités chimiques 2022: excédent d'exploitation en progression - Metall Zug cède Schleuniger à Komax recettes 2021 de Wire Processing 206 mio CHF, marge Ebit +/- 7% obtient en échange 25% du capital de Komax s'engage à conserver la participation Komax pendant 6 ans - Komax: Jürg Werner représentera Metall-Zug au conseil la création de capital autorisé doit obtenir l'aval des actionnaires - Von Roll décroche un première série de commandes pour une résine d'enrobage - Vontobel 2021: résultat net 384 mio CHF (259,4 mio) produit d'exploitation 1536 mio CHF (1266 mio) dividende 3,00 CHF (2,25 CHF) afflux net d'argent frais 8,1 mrd CHF (14,8 mrd) AuM 243,7 mrd CHF (fin juin: 2021: 244,2 mrd) 30 mio CHF de contribution de Twentyfour AM et UBS SFA CEO: entame d'année solide, pour les recettes et les afflux d'argent PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Prochainement coté sur SIX, Xlife Sciences lève le voile sur ses chiffres - Migros Zürich se retire du marché allemand du fitness ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Addex: Timothy Dyer détient une part de 7,62% - Barry Callebaut: UBS Fund Management réduit sa part sous 3% - Credit Suisse détient en propre 3,67%/4,92% - Julius Bär: Wellington Management Group LLP abaisse sa part sous 3% - Metall Zug s'engage à conserver la participation Komax pendant 6 ans - Mobilezone: Blackrock détient une part de 2,9% - Sonova: Capital Group relève sa participation à 4,89% - VAT: Allianz réduit sa participation sous 3% - Wisekey: Joel Arber détient une part de 15,09% PRESSE MERCREDI - Credit Suisse doit réduire les bonus après intervention de la Finma Bloomberg NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - AFF/BNS: emprunt Confédération, résultat DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: Allemagne : recul de l'excédent commercial en 2021, à 173,3 milliards d'euros HORS DIVIDENDE - Varia US Properties (0,50 francs suisses) DIVERS - CH: Coronavirus: le président de l'USS appelle à tirer les leçons de la pandémie - international: Exportations record de produits agricoles pour les Etats-Unis en 2021 GB: les contraintes, "seul impact détectable" du Brexit pour les entreprises L'OMS requiert des milliards aux pays riches pour la lutte contre le Covid DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 1,0558 - USD/CHF: 0,9246 - future Conf: -72 pb à 156,12% (mardi) - taux au comptant: 0,3% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): -0,31% à 12'156 points - SLI (mardi): -0,38% à 1'941 points - SPI (mardi): -0,49% à 15'345 points - Dax (mardi): +0,24% à 15'242 points - CAC 40 (mardi): +0,27% à 7'028 points

