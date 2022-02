Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - les menaces d'invasion russe en Ukraine plombent l'ambiance - SMI avant-Bourse: -0,92% à 12'119,67 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): -1,43% à 34'738 points - Nasdaq Comp (vendredi): -2,78% à 13'791 points - Nikkei 225 (lundi): -2,23% à 27'080 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Logitech: actionnaires lésés de 2011 peuvent encore déposer leurs doléances - Roche: l'OMS préqualifie Actemra/RoActemra pour les patients Covid SPI: - Aryzta étend ses capacités de production en Malaisie rachète la co-entreprise De-Lux Food Services - Asmallworld commercialise des logements de vacances aux Emirats arabes unis - Clariant repousse la publication des chiffres annuels délai en raison d'une enquête sur les comptes 2020/21 l'enquête menée par des conseillers externes est bien avancée enquête déclenchée par des lanceurs d'alerte à l'interne services de conformité approchés en septembre direction générale prévenue en octobre décision de reporter les résultats arrêtée dimanche collaborateurs concernés suspendus aucun cadre supérieur concerné direction générale prévenue en octobre services de conformité approchés en septembre 2021: recettes provisoires à 4,37 mrd CHF (+15%) marge Ebitda provisoire à 16-17% - SHL Telemedicine collabore avec l'américain Post Acute Medical PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Bühler: vers un départ au sein du conseil d'administration ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Addex: Goldman Sachs détient une part inférieure à 3%, tout comme CS Funds - Cicor: Christophe Albin relève sa participation à 5,8164% - Galenica: Blackrock détient une part de 3,01% - Idorsia: FMR LLC abaisse sa part sous 3% - Meyer Burger: Swisscanto Fondsleitung AG relève sa participation à 5,014% - Wisekey: Joel Arber détient une part de 14,69% PRESSE LUNDI - HSBC compte supprimer une centaine de postes en Suisse Le Temps NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - Temenos: résultats T4 et 2021 (CC 19:00) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: OFS: PPI (total) janvier +0,6% sur un mois, +5,4% sur un an - international: ras DIVERS - CH: Le paquet d'aide à la presse était trop chargé, disent les journaux - international: Canada: le pont frontalier Ambassador est rouvert Ukraine: Scholz attendu à Kiev, les tensions à leur comble Les impacts dévastateurs du réchauffement au crible de 195 pays DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 1,0498 - USD/CHF: 0,9256 - future Conf: -28 pb à 156,68% (vendredi) - taux au comptant: 0,314% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): -0,66% à 12'232 points - SLI (vendredi): -0,80% à 1'957 points - SPI (vendredi): -0,65% à 15'471 points - Dax (vendredi): -0,42% à 15'425 points - CAC 40 (vendredi): -1,27% à 7'012 points

awp-robot/sw/