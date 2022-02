Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Tentation d'achats à bon compte, au lendemain d'une séance secouée par le lancement d'une invasion de l'Ukraine par la Russie. - SMI avant-Bourse: +1,39% à 11'798,50 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): +0,28% à 33'224 points - Nasdaq Comp (jeudi): +3,34% à 13'474 points - Nikkei 225 (vendredi): +1,95% à 26'477 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ABB: Morten Wierod hérite de la direction des activités d'électrification Tarak Mehta désigné responsable de l'unité Motion - Holcim 2021: chiffre d'affaires 26'834 mio CHF (cons. AWP: 26'519 mio) Ebit ajusté 4612 mio CHF (cons. AWP: 4583 mio) ventes sur base comparable +11,3% (-5,6%) résultat net ajusté 2448 mio CHF (cons. AWP: 2314 mio) dividende 2,20 CHF (cons. AWP: 2,01; 2020: 2,00 CHF) T4: ventes sur base comparable +8,6% (cons. AWP: 4,3%) Toufic Tabbara désigné responsable Amérique du Nord 2022: croissance Ebit recurrent à périmètre comparable objectif croissance chiffre d'affaires 6% croissance de plus de 10% pour Solutions & Products CEO: conséquences de la crise en Ukraine très limitées impact limité de la guerre en Ukraine revenus 2022 solutions et produits à plus de 5 mrd CHF revenus toiture 2022 à plus de 3 mrd CHF hausses de tarifs pour absorber inflation énergie - Julius Baer réduit son engagement dans NSC Asesores à 19,9% - Swiss Re 2021: résultat net 1437 mio USD (cons. AWP: 1949 mio) dividende 5,90 CHF (cons. AWP: 6,08 CHF; 2020: 5,90 CHF) ratio combiné P&C 97,1% (cons. AWP: 96,2%) ratio combiné Corso 90,6% (cons. AWP: 91,6%) primes nettes 42'726 mio USD (cons. AWP: 42'406 mio) fonds propres 23'568 mio USD (cons. AWP: 25'132 mio) bénéfice net 1437 mio USD (cons. AWP: 1949 mio) impact catastrophes naturelles 2,1 mrd USD bénéfice hors coûts Covid 3023 mio USD (2175 mio) taux SST estimé entre 200 et 250% début janvier (juillet: 234%) 2022: rendement fonds propres 10% amélioration performance dommages et responsabilité civile progression des prix attendue ratio dégâts/coûts sous 94% bénéfice L&H autour 300 mio USD 2024: rendement fonds propres 14% SPI: - Also: rocade prévue au conseil d'administration - Bank Linth 2021: produit d'exploitation 98,7 mio CHF (92,7 mio) avoirs sous gestion 7,70 mrd CHF (+6,6%) renonce au dividende en raison de l'offre de rachat par LLB - Bank Linth 2021: bénéfice net 27,0 mio CHF (25,0 mio) afflux net argent frais 105,4 mio CHF - Bobst 2021: chiffre d'affaires 1563 mio CHF (cons. AWP: 1583 mio) Ebit 99 mio CHF (cons. AWP: 96,7 mio) résultat net 93 mio CHF (cons. AWP: 69,9 mio) dividende 2,00 CHF (cons. AWP: 1,57 CHF; 2020: 0 CHF) dividende spécial de 6,00 CHF grâce à liquidités abondantes 2022: chiffre d'affaires 1,7 à 1,8 mrd CHF marge Ebit dans un couloir de 7 à 8% moyen terme: objectifs reconduits - Cassiopea: décotation de SIX agendée au 7 mars 2022 - Energiedienst 2021: dividende 0,85 CHF (0,75 CHF) résultat net 73,4 mio EUR (44 mio) Ebit 89,5 mio EUR (38,9 mio) produits nets 1,12 mrd EUR (1,04 mrd) Ebit ajusté 67,9 mio EUR (50,8 mio) Ralph Hermann pas candidat pour un nouveau mandat au CA - EPH a transféré son siège à Chypre - Idorsia: somnifère Quviviq recommandé pour homogation en Europe - Jungfraubahn: changements en vue au conseil d'administration - Leclanché: commandes cumulées 51 mio USD depuis le début de l'année le CFO Hubert Angleys va quitter l'entreprise crédit pont de 20,4 millions de francs suisses - LLB 2021: bénéfice net 137,9 mio CHF (109,8 mio) afflux net d'argent frais 7,2 mrd CHF (3,3 mrd) dividende 2,30 CHF (2,20 CHF) avoirs clientèle 91,9 mrd CHF (79,7 mrd) - Vetropack suspend sa production en Ukraine pour "raisons de sécurité" PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Obseva: divers changements dans l'actionnariat PRESSE VENDREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - Bobst: CPB 2021, Mex - Bank Linth: CPB 2021, Rapperswil - OFS: statistiques d'hébergement, 1ère estimation pour janvier DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: Ukraine: le Conseil fédéral "perplexe" après l'invasion russe en Ukraine la Suisse doit s'associer aux sanctions de l'ONU, selon Rieder - international: USA: un membre de la Fed envisage une hausse des taux d'un demi-point en mars Ukraine: une nouvelle vague de sanctions contre la Russie explosions à Kiev, mobilisation générale face à l'invasion russe mesures de soutien de la Banque de Russie aux banques sanctionnées DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 1,0352 - USD/CHF: 0,9236 - future Conf: +47 pb à 157,94% (jeudi) - taux au comptant: 0,222% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): -2,56% à 11'637 points - SLI (jeudi): -2,55% à 1'846 points - SPI (jeudi): -2,40% à 14'724 points - Dax (jeudi): -3,96% à 14'052 points - CAC 40 (jeudi): -3,83% à 6'521 points

awp-robot/sw/