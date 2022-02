Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Les nouvelles sanctions adoptées par les puissances occidentales à l'encontre de la Russie et la menace nucléaire brandie en retour par le résident du Kremlin risquent fort de se conduire lundi à une course aux abris. - SMI avant-Bourse: -2,16% à 11'728,43 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): +2,51% à 34'059 points - Nasdaq Comp (vendredi): +1,64% à 13'695 points - Nikkei 225 (lundi): +0,19% à 26'527 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Vifor: avis favorable du CHMP pour le Kapruvia (difélikéfaline) SPI: - Evolva: le CFO Carsten Däweritz retire sa démission - Ina Invest 2021: Ebit 14,4 mio CHF (cons. AWP: 7,2 mio) produit des loyers 2,8 mio CHF (cons. AWP: 3,2 mio) portefeuille immobilier 435 mio CHF bénéfice net 12,0 mio CHF (3,9 Mio) 2022: poursuite d'une "dynamique de croissance énergique" - Santhera collabore avec Seal Therapeutics dans la thérapie génique PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Swiss continue pour l'instant de voler vers la Russie ANNONCES DE PARTICIPATIONS - AMS Osram détient en propre 4,77%/13,73% - DKSH: FIL Limited détient une part de 3,07% - Mobilezone: Blackrock détient une part de 3,02% - Sensirion: Blackrock détient une part de 3,05% - Youngtimers détient en propre 9,1% PRESSE LUNDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail janvier - KOF: baromètre conjoncturel février - Seco: PIB au T4 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE 01.03: - Basellandschaftliche Kantonalbank (35,00 CHF) DIVERS - CH: Sanctions: la pression monte sur le gouvernement, décisions lundi - international: DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 1,0332 - USD/CHF: 0,9260 - future Conf: -141 pb à 156,52% (vendredi) - taux au comptant: 0,257% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +3,01% à 11'987 points - SLI (vendredi): +2,94% à 1'901 points - SPI (vendredi): +2,92% à 15'154 points - Dax (vendredi): +3,67% à 14'567 points - CAC 40 (vendredi): +3,55% à 6'752 points

awp-robot/sw/