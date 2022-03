Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - plombée par l'attaque russe de la centrale nucléaire de Zaporojie en Ukraine - SMI avant-Bourse: -1,03% à 11'555,45 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): -0,29% à 33'795 points - Nasdaq Comp (jeudi): -1,56% à 13'538 points - Nikkei 225 (vendredi): +NA% à 25'985 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Credit Suisse dément la destruction de documents de clients SPI: - Calida 2021: chiffre d'affaires net 298,4 mio CHF (248,9 mio) Ebit 24,3 mio CHF (16,9 mio) résultat net 15,2 mio CHF (9,7 mio) Dividende 1,00 CHF (0,80) l'e-commerce a crû de 26,7% marge Ebit 8,1% (6,8%) bien positionné pour les obj. de 2026 vise jusqu'à 2026 croissance org. annuelle de 4-6% 2022: objectif croissance organique 4-6% confirmé - Coltene 2021: chiffre d'affaires net 279,2 mio CHF (248,4 mio) Ebit 43,8 mio CHF (23,3 mio) marge Ebit 15,7% (9,4%) résultat net 31,7 mio CHF (8,2 mio) dividende 3,30 CHF (3,00 CHF) confirme obj.moyen terme d'une marge Ebit de 15% vise à moyen terme croissance légère. sup au marché poursuivra politique d'acquisition - Comet 2021: Ebitda 102,7 mio CHF (cons. AWP: 102,9 mio) résultat net 67,4 mio CHF (cons. AWP: 61,9 mio) dividende 3,50 CHF (cons. AWP: 2,40 CHF) 2022: anticipe des recettes entre 570 et 610 mio CHF vise marge Ebitda entre 21 et 23% - DKSH nomme Sam Oh directeur de l'information - Emmi 2021: dividende 14 CHF (cons. AWP: 14,10 CHF 2020: 13,00 CHF) Ebit 284,1 mio CHF (cons. AWP: 284,5 mio) marge Ebit 7,3% (cons. AWP: 7,3%) résultat net 216,7 mio CHF (cons. AWP: 215,5 mio) marge bénéficiaire nette 5,5% (cons. AWP: 5,5%) 2022: croissance organique attendue à 2,5-3,5% 2022: Ebit attendu entre 290-305 mio CHF la Suisse devrait connaître une décroissance org. de -1% - ENR Russia Invest: les affaires continuent en Russie contrôle des capitaux et cours de change examinés - Helvetia: Thomas Schmuckli proposé président du conseil d'administration - Schweiter 2021: résultat net 84,4 mio CHF (cons. AWP: 82,7 mio) Ebitda 151,5 mio CHF (cons. AWP: 147,0 mio) Ebit 111,3 mio CHF (cons. AWP: 107,6 mio) chiffre d'affaires 1227 mio CHF (cons. AWP: 1255 mio) dividende 40 CHF (cons. AWP: 40 CHF; 2020: 40 CHF) 2022: optimiste pour les affaires tous les secteurs ont bien commencé l'année - SFS 2021: résultat net 248 mio CHF (cons. AWP: 243 mio) dividende 2,20 CHF (cons. AWP: 2,38 CHF; 2020: 1,80 CHF) Ebitda 407,1 mio CHF (327,6 mio) 2022: table sur ventes en hausse de 3-6% marge Ebit attendue à 13-16% - Starrag 2021: Ebit -8,5 mio CHF (1,3 mio) résultat net -5,4 mio CHF (-0,6 mio) dividende 1,00 CHF (1,00 CHF) 2022: ventes attendues en nette hausse entrées de commandes devraient ralentir bénéfice et marge en forte hausse - Zug Estates 2021: dividende 37,50 CHF (cons. AWP: 37,40 CHF; 2020: 34 CHF) produit des loyers 60,0 mio CHF (cons. AWP: 60,0 mio) Ebit 93,2 mio CHF (43,7 mio) résultat net 75,6 mio CHF (cons. AWP: 54,4 mio) 2022: prévoit resultat net sans revalor. un peu sup. à 30 mio PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Helvetica prévoit une augmentation de capital pour son fonds HSO ANNONCES DE PARTICIPATIONS - APG SGA: Pictet Asset Management relève sa part à 5,002% - Coltene: Blackrock détient une part de 2,997% - Novavest: J. Safra Sarasin Anlagestiftung réduit sa part sous 3% PRESSE VENDREDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - Coltene: CPB 2021, Zurich - Comet: CPB 2021, Zurich - Schweiter: CPB 2021, Zurich DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: ras HORS DIVIDENDE - aujourd'hui: - GKB (42,50 CHF) au 08.03: - Novartis (3,10 CHF) DIVERS - CH: - Le franc flirte avec la parité face à l'euro - international: - Ukraine: grande centrale nucléaire d'Europe touchée par des frappes russes pas de fuite radioactive détectée à la centrale de Zaporojie DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 1,0122 - USD/CHF: 0,9188 - future Conf: -132 pb à 158,36% (jeudi) - taux au comptant: 0,18% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): -1,65% à 11'676 points - SLI (jeudi): -1,60% à 1'847 points - SPI (jeudi): -1,72% à 14'775 points - Dax (jeudi): -2,16% à 13'698 points - CAC 40 (jeudi): -1,84% à 6'378 points

awp-robot/