Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - le conflit en Ukraine et la flambée du prix des matières premières pèsent - SMI avant-Bourse: -1,20% à 11'164,83 points (08h04) - Dow Jones (vendredi): +0,00% à 33'615 points - Nasdaq Comp (vendredi): +0,00% à 13'313 points - Nikkei 225 (lundi): -2,94% à 25'221 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Nestlé suspend ses spots TV en Russie - Richemont a interrompu ses activités commerciales en Russie - UBS: le patron Ralph Hamers a touché 11,5 millions en 22021 Reto Francioni rejoint UBS Europe le président Axel Weber a gagné 5,2 mio CHF en 2021 (5,2 mio) engagement direct limité en Russie, Ukraine et Biélorussie pas d'impact important de l'Ukraine/Biélorussie sur portefeuille lombard exposition aux avoirs russes 0,2 mrd USD début mars SPI: - Aryzta 2021/22: table sur croissance organique de 12-14% prévision de marge Ebitda confirmée la hausse des prix devrait accélérer au S2 S1: Ebitda ajusté activités poursuivies 104,0 mio EUR (76,1 mio) marge Ebitda activités poursuivies 12,5% (10,1%) ventes activités poursuivies 835,3 mio EUR (752,5 mio) résultat net ajusté 9,6 mio EUR (-30,8 mio) croissance organique 13,3% - Belimo 2021: résultat net 115'504 mio CHF (cons. AWP: 119,0 mio) Ebit 145,4 mio CHF (cons. AWP: 144,9 mio) marge Ebit 19,0% (cons. AWP: 18,9%) dividende 8,50 CHF (cons. AWP: 8,57 CHF; 2020: 7,50 CHF) 2022: manque de personnel pèse sur les perspectives croissance des ventes dans la moyenne des 5 ans - Clariant suspend ses activités en Russie - Medartis 2021: chiffre d'affaires 159,9 mio CHF (127,6 mio) Ebitda 27,4 mio CHF (19,0 mio) marge Ebitda 17,2% (14,9%) Ebit 11,1 mio CHF (3,1 mio) résultat net 6,9 mio CHF (-0,9 mio) pas de dividende prévu 2022: croissance organique attendue à 20% la marge Ebitda devrait être améliorée de 1 PP rachète Nextremity Solutions - Medmix: cinq candidats en lice pour le conseil d'administration - New Value finalise acquisition d'actions pour 200 mio CHF - BNS 2021: bénéfice définitif 26,3 mrd CHF (+20,9 mrd) solde de la réserve pour distributions futures 102,5 mrd CHF provision pour réserves monétaires 95,7 mrd CHF (87 mrd) - Stadler délocalise une partie de la production hors de Biélorussie - Tornos 2021: Ebit 20,6 mio CHF (-27,7 mio) résultat net 20,2 mio CHF (-29,9 mio) dividende 0,25 CHF par réduction du capitalal-actions (0,00) croissance dans toutes les régions 2022: bon démarrage grâce à un solide carnet de commandes - Site ukrainien du fabricant zurichois Vetropack fortement endommagé PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Basilea: UBS Group AG réduit sa part sous 3% - Cembra: Blackrock détient une part de 3,18% - Sensirion: Blackrock détient une part de 2,99% - Sonova détient en propre 3,018%/1,7007% PRESSE LUNDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - BNS: réserves de devises fin février - Belimo: CPB 201, Zurich DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - Seco: taux de chômage février à 2,5% (janvier: 2,6%), CVS 2,2% (2,3%) - international: - Allemagne: nouvelle hausse des commandes industrielles en janvier HORS DIVIDENDE 08.03: - Novartis AG (3,10 CHF) au 17.03: - Roche (9,30 CHF) 10.03: - Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus (3,60 CHF) - Credit Suisse Real Estate Fund Green Property (3,40 CHF) - Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality (2,50 CHF) DIVERS - CH: - OFS: nuitées hôtelières janvier 2022 +71,3% sur un an à 2,2 mio - international: DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 1,0025 - USD/CHF: 0,9202 - future Conf: +98 pb à 159,34% - taux au comptant: 0,157% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): -3,22% à 11'300 points - SLI (vendredi): -3,64% à 1'780 points - SPI (vendredi): -3,20% à 14'303 points - Dax (vendredi): +0,00% à 13'095 points - CAC 40 (vendredi): +0,00% à 6'062 points

awp-robot/