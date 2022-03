Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Vers un rebond technique, malgré d'importantes et persistantes incertitudes autour du dossier ukrainien. - SMI avant-Bourse: +0,74% à 11'139,08 points (08h00) - Dow Jones (mardi): -0,56% à 32'633 points - Nasdaq Comp (mardi): -0,28% à 12'796 points - Nikkei 225 (mercredi): +NA% à 24'718 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Climat: des actionnaires veulent un changement chez Credit Suisse - Geberit 2021: Ebitda 1069 mio CHF (cons. AWP: 1069 mio) dividende 12,50 CHF (cons. AWP: 13,05 CHF; 2020: 11,40 CHF) résultat net 756 mio CHF (cons. AWP: 767 mio) marge Ebit 26,1% (25,8%) 2022: pas de feuille de route entendons poursuivre conquête parts de marché - Sonova: prévisions 2021/22 pas touchées par le jugement perd un procès de brevet en 1ère instance, fera appel - Le groupe Swatch ferme ses boutiques en Russie SPI: - Aevis Victoria 2021: chiffre d'affaires 895,9 mio CHF (733 mio) retour de la rentabilité, dividende proposé le segment hospitalier connait une évolution réjouissante l'hébergement connaît un rétablissement graduel - Plazza 2021: produit des loyers 26,1 mio CHF (24,6 mio) dividende 7,00 CHF/nominative A (6,00), 1,40 CHF/nom. B (1,20) résultat d'exploitation avant rev. 20,6 mio CHF (20,0 mio) bénéfice 71,9 mio CHF (63,3 mio) résultat d'exploitation 93,3 mio CHF (82,0 Mio) 2022: stabilité en vue - Rieter 2021: dividende 4,00 CHF (cons. AWP: 3,20 CHF; 2020: 0,00 CHF) Ebit 47,6 mio CHF (cons. AWP: 45,7 mio) résultat net 31,7 mio CHF (cons. AWP: 31,6 mio) Ebitda 85,0 mio CHF (cons. AWP: 86,1 mio) 2022: chiffre d'affaires attendu autour de 1,5 mrd CHF accélération des recettes en seconde moitié d'année renoue avec les bénéfices et va en faire profiter ses actionnaires - Spexis agende la publication de ses résultats au 24 mars - Valora étend à Bâle son service de livraison Avec Now PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - SIX 2021: produit d'exploitation 1,50 mrd CHF (1,38 mrd) résultat net 73,5 mio CHF (438,2 mio) dividende 4,75 CHF (4,30 CHF) 2022-2024: croissance visée de plus de 4% - Repower débouté devant le Tribunal administratif fédéral ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Basilea: UBS Group AG détient une part de 7,92% - Belimo: CS Funds détient une part de 3,01% - Blackstone Res.: Christopher Brown relève sa participation à 41,05% - Coltene: Blackrock détient une part de 3% - DKSH: FIL Limited abaisse sa part sous 3% - New Value: Roman Scharf détient une part de 9,26% - Sensirion: Blackrock détient une part de 2,99% - Spice Private: Multiconcept Fund Management S.A. abaisse sa part sous 3% - UBS détient en propre 10,06%/3,87% - Vifor: JPMorgan détient une part de 0,66% - Zur Rose: Blackrock détient une part de 3,01% PRESSE MERCREDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: Chine: les prix à la consommation se stabilisent en février Japon: la croissance au 4e trimestre a été moins dynamique que prévu France: 677'700 créations nettes d'emploi dans le privé en 2021 HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: - international: L'AIEA dit avoir perdu le contact avec des systèmes de contrôle à Tchernobyl Russie: le risque d'un défaut est "imminent", selon l'agence Fitch La note AA+ de la dette des Etats-Unis confirmée par S&P Coronavirus: Hong Kong rétropédale sur le dépistage massif la pandémie n'est pas finie, avertit le chef de l'ONU DEVISES/TAUX (08h05) - EUR/CHF: 1,0136 - USD/CHF: 0,9286 - future Conf: -40 pb à 158,20% (mardi) - taux au comptant: 0,199% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): -1,32% à 11'057 points - SLI (mardi): -1,33% à 1'738 points - SPI (mardi): -0,83% à 14'046 points - Dax (mardi): -0,02% à 12'832 points - CAC 40 (mardi): -0,32% à 5'963 points

awp-robot/sw/