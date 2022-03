Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Ouverture prudente attendue, espoirs de détente en Ukraine - SMI avant-Bourse: +0,16% à 12'081,66 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): +1,23% à 34'481 points - Nasdaq Comp (jeudi): +1,33% à 13'615 points - Nikkei 225 (vendredi): +0,65% à 26'827 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: SPI: - Bachem 2021: chiffre d'affaires 503,2 mio CHF (cons. AWP: 515,3 mio) Ebit 128,9 mio CHF (cons. AWP: 134,9 mio) marge Ebit 25,6% (cons. AWP: 26,2%) résultat net 114,7 mio CHF (cons. AWP: 113,3 mio) dividende 3,50 CHF (cons. AWP: 3,68; 2020: 3,25 CHF) obj. de ventes de 100 mio pour les oligonucléotides atteint en 2023 croissance annuelle des ventes moyenne de 15% pour 2022-2026 l'Ebit devrait croître plus rapidement que les ventes unification de l'actionnariat et split de l'action sous rapport 1:5 - CFT 2021: bénéfice net 65,3 mio CHF (70,9 mio) dividende 5,00 CHF par action (5,00 CHF) distribution d'actions selon rapport 1:100 la part des activités liées à la Russie est très limitée 2022: activité en janvier et février en légère hausse - Cosmo: une étude prouve l'efficacité de GI Genius pour détecter les polype - Dufry décroche une concession au Mexique - Interroll 2021: résultat net 80,6 mio CHF (cons. AWP: 81,0 mio) dividende 31, CHF (cons. AWP: 30,38 CHF; 2020: 27,00 CHF) Ebitda 122,5 mio CHF (cons. AWP: 131,6 mio) Ebit 99,3 mio CHF (cons. AWP: 106,2 mio) part de marché pour la Russie très réduite 2022: entame positive, optimisme mâtiné de prudence marchés importants encore affectés par Covid - Lindt: le CEO Dieter Weisskopf prendra sa retraite fin 2022 Adalbert nommé pour succéder à M. Weisskopf M. Weisskopf proposé pour le conseil d'administration continuité à long terme assurée à la tête du groupe - Changement en vue au conseil d'administration de la BC de Lucerne - Groupe Minoteries 2021: chiffre d'affaires 142,2 mio CHF (143,7 mio) dividende 9,00 CHF (9,00 CHF) bénéfice net +20,4% à 7,2 mio CHF - Orell Füssli rachète la librairie Barth dans la gare de Zurich - VAT: Maria Heriz proposée au conseil d'administration Heinz Kundert ne brigue pas de nouveau mandat - Cham Group: Thomas Aebischer désigné comme nouveau patron Roland Regli, Lukas Fehr et William White intégrent la DG renforce sa direction, celle-ci passant de deux à cinq membres PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Hilti 2021: résultat net 675 mio CHF (531 mio) bénéfice d'exploitation 847 mio CHF (728 mio) 2022: croissance supérieure à 10% attendue rentabilité inférieure de 2-3 points de pourcentage sur un an ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Santhera détient en propre 29,49%/55% - Swatch: Blackrock détient une part de 3,02% - Tecan: Blackrock détient une part de 4,85% - UBS détient en propre 9,77%/5,06% - Vontobel: UBS Fund Management réduit sa part sous 3% PRESSE VENDREDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - Hilti: CPB 2021, Schaan - Aluflexpack: CC résultats 2021 - On Holding: résultats 2021 (CC 13:00) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: Japon: l'inflation a accéléré à 0,6% en février sur un an HORS DIVIDENDE AUJOURD'HUI: - Dätwyler Holding AG (4,20 CHF) 21.03: - CPH Chemie + Papier Holding AG (1,30 CHF) - BB Biotech AG (3,85 CHF) - DKSH Holding AG (2,05 CHF) DIVERS - CH: ras - international: Chine: levée partielle des restrictions à Shenzhen DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 1,0396 - USD/CHF: 0,9381 - future Conf: +33 pb à 156,50% (jeudi) - taux au comptant: 0,389% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): +1,35% à 12'062 points - SLI (jeudi): +1,15% à 1'911 points - SPI (jeudi): +1,58% à 15'370 points - Dax (jeudi): -0,36% à 14'388 points - CAC 40 (jeudi): +0,36% à 6'613 points

awp-robot/sw/