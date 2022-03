Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - En petite hausse dans un contexte de tensions avec la guerre et le rebond des prix du pétrole - SMI avant-Bourse: +0,09% à 12'196,19 points (08h15) - Dow Jones (vendredi): +0,80% à 34'755 points - Nasdaq Comp (vendredi): +2,05% à 13'894 points - Nikkei 225 (lundi): fermé pour cause de jour férié NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - CS: Severin Schwan pas candidat pour un nouveau mandat Mirko Bianchi, Keyu Jin et Amanda Norton proposés au CA Christian Gellerstad proposé comme vice-président du CA - Julius Bär: avoirs nets de la filiale à Moscou 0,4 mio CHF valeur de gage des avoirs russes réduit à zéro entretient des affaires avec des Russes sanctionnés le patron a empoché 6,53 millions en 2021 - Lonza: accord de production avec Oasmia pour Cantrixil - Nestlé réagit aux critiques du président ukrainien - Ukraine: la Suisse reprend les sanctions de l'UE sur les produits de luxe SPI: - Also: l'assemblée approuve le versement d'un dividende de 4,30 francs suisses - Bénéfice annuel en recul pour CFT, qui maintient son dividende - DKSH signe un accord de distribution avec CFF - Hypothekarbank Lenzburg: les actionnaires ont tout accepté - Mobimo prévoit une augmentation de capital veut émettre du capital autorisé jusqu'à 10% du capital-actions - Orascom: hausse du chiffre d'affaires et du bénéfice de la filiale égyptienne - Relief Therapeutics amende son projet de cotation secondaire auprès de la SEC - SHL Telemedicine collabore avec CVS Health PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Moderna: accord de 7 millions de doses de vaccins pour la Suisse - Helvetica a plus que doublé la valeur de son fonds Swiss Living en 2021 ANNONCES DE PARTICIPATIONS - APG SGA: Pictet Asset Management SA (direction de Fonds) détient 4,747% - Cembra: Blackrock détient une part de 2,94% - Dätwyler: Pema Holding AG détient une part de 78,27% - Leonteq détient en propre 3,05%/3,622% - Partners Group: Allianz réduit sa part sous 3% - Swatch: Blackrock détient une part de 3,04% - Tecan: Blackrock détient une part de 5,06% PRESSE LUNDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - CPH Chemie + Papier Holding AG (1,30 CHF) - BB Biotech AG (3,85 CHF) - DKSH Holding AG (2,05 CHF) 22.03: - Hypothekarbank Lenzburg AG (115,00 CHF) - ALSO Holding AG (4,30 CHF) 24.03: - Schindler Holding AG (4,00 CHF) - Bellevue Group AG (2,70 CHF) - Bell Food Group AG (7,00 CHF) DIVERS - CH: Les secteurs économiques suisses touchés différemment par la guerre - international: DEVISES/TAUX (08h11) - EUR/CHF: 1,0316 - USD/CHF: 0,9341 - future Conf: +55 pb à 156,95% (vendredi) - taux au comptant: 0,37% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +1,02% à 12'185 points - SLI (vendredi): +0,98% à 1'930 points - SPI (vendredi): +1,12% à 15'542 points - Dax (vendredi): +0,17% à 14'413 points - CAC 40 (vendredi): +0,12% à 6'620 points

awp-robot/sw/