Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Tendance positive toujours de mise, malgré les incertitudes - SMI avant-Bourse: +0,08% à 12'212,61 points (08h00) - Dow Jones (mardi): +0,74% à 34'807 points - Nasdaq Comp (mardi): +1,95% à 14'109 points - Nikkei 225 (mercredi): +3,00% à 28'040 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Lonza: Christian Seufert nommé responsable capsules et Health ingredients - Les désinvestissements ont porté Partners Group l'année dernière - Le patron de Swiss Life a perçu un salaire plus important en 2021 - Vifor: CSL Behring détient 94% au terme de l'offre SPI: - Bellevue Group: feu vert des actionnaires à toutes les propositions - Cosmo 2021: résultat opérationnel 11,1 mio EUR (6,9 mio) bénéfice après impôts 21,7 mio EUR (-7,9 mio) Luigi Longo nommé responsable scientifique au 1er avril Stefano Alvergna nommé responsable médical au 1er avril 2022: chiffre d'affaires 90 à 100 mio EUR résultat opérationnel 20 à 25 moi EUR - Perrot Duval 2021/22: perte attendue de 1,5 mio CHF 9 mois: perte de 1,9 mio CHF (perte de 1,8 mio) chiffre d'affaires 9,5 mio CHF (2,8 mio) - Swiss Steel: Marco Portmann nommé responsable financier au 1er avril PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Galenica: Blackrock détient une part de 3,2% - Schweiter: UBS Fund Management réduit sa part sous 3% - Vifor: Norges Bank abaisse sa part à 2,25% - Zur Rose: Blackrock détient une part de 2,8% PRESSE MERCREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - KOF: prévisions de printemps DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: Swissgrid annonce une hausse de ses tarifs pour 2023 - international: HORS DIVIDENDE 24.03: - Schindler Holding AG (4,00 CHF) - Bellevue Group AG (2,70 CHF) - Bell Food Group AG (7,00 CHF) 25.03: - Autoneum Holding AG (1,50 CHF) DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (08h12) - EUR/CHF: 1,0304 - USD/CHF: 0,9344 - future Conf: -66 pb à 155,44% (mardi) - taux au comptant: 0,469% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): +0,26% à 12'203 points - SLI (mardi): +0,34% à 1'937 points - SPI (mardi): +0,21% à 15'574 points - Dax (mardi): +1,02% à 14'473 points - CAC 40 (mardi): +1,17% à 6'659 points

awp-robot/sw/