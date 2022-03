Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - stable, la reprise de la pandémie de Covid à Shanghai s'ajoute aux inquiétudes - SMI avant-Bourse: -0,04% à 12'117,09 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): +0,44% à 34'861 points - Nasdaq Comp (vendredi): -0,16% à 14'169 points - Nikkei 225 (lundi): -0,69% à 27'954 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Ruée sur la nouvelle collection de Swatch - Vifor: CSL détient 93,9% au terme de l'offre SPI: - Andermatt-Sedrun Sport passe sous le contrôle de l'américain Vail Resorts PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Belimo: CS Funds détient une part de 3,001% - Sensirion: Blackrock détient une part de 2,99% - Tecan: NN Group N.V. réduit sa part sous 3% - Wisekey: Joel Arber relève sa participation à 15,36% - Zur Rose: Blackrock détient une part de 2,77% PRESSE LUNDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - OFS: CP enquête structure des loyers 2020, Berne DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Swiss Prime Site AG (1,675 CHF) - Givaudan AG (66,00 CHF) - ABB Ltd (0,82 CHF) - Swiss Central City Real Estate Fund (2,50 CHF) 30.03: - BELIMO Holding AG (8,50 CHF) 31.03: - SGS S.A. (80,00 CHF) DIVERS - CH: Ukraine: les Suisses pour des sanctions plus dures contre la Russie - international: Ukraine: nouvelles négociations, situation "catastrophique" à Marioupol DEVISES/TAUX (08h11) - EUR/CHF: 1,0233 - USD/CHF: 0,9344 - future Conf: -64 pb à 154,49% (vendredi) - taux au comptant: 0,483% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): -0,08% à 12'122 points - SLI (vendredi): -0,23% à 1'910 points - SPI (vendredi): -0,15% à 15'448 points - Dax (vendredi): +0,22% à 14'306 points - CAC 40 (vendredi): -0,03% à 6'554 points

awp-robot/sw/