Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Entre doute et espoirs après l'annonce d'un désengagement de l'armée russe autour de Kiev. L'évolution des rendements des emprunts d'Etat aux USA fait par ailleurs craindre une amorce de récession pour la première économie de la planète. - SMI avant-Bourse: -0,21% à 12'299,54 points (08h00) - Dow Jones (mardi): +0,97% à 35'294 points - Nasdaq Comp (mardi): +1,84% à 14'620 points - Nikkei 225 (mercredi): -1,07% à 27'949 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Greenpeace appelle UBS et Credit Suisse à agir pour la protection du climat - Adecco confirme ses objectifs financiers à moyen terme - CS veut recourir contre la décision d'un tribunal, 500 millions en jeu - Roche: échec de l'étude Skyscraper sur le tiragolumab - SGS: Phyllis Cheung élue au conseil d'administration - UBS: programme 2021 de rachat d'actions bouclé sur 3,81 mrd CHF nouveau programme de rachat d'actions doté de 6 mrd CHF SPI: - Helvetia: HGS internationales doit renforcer les activités à l'étranger - Orascom DH 2021: chiffre d'affaires 538,5 mio CHF (385,7 mio) Ebitda ajusté 130,9 mio CHF (67,5 mio) résultat net part du groupe -5,7 mio CHF (-33,6 mio) 2022: regain de réservations attendu dans l'hôtellerie - Kinarus et Perfect Holding paraphent leur accord de rapprochement - Swissquote nouvel émetteur sur la plateforme Leonteq - Varia US 2021: produit total 320,0 mio USD (152,4 mio) Ebitda 80,7 mio USD (60,3 mio) bénéfice 156,0 mio USD (35,5 mio) revenus bruts 138,0 mio USD (106,7 Mio) - Vaudoise 2021: résultat net 134,2 mio CHF (122,8 mio) chiffre d'affaires 1,24 mrd CHF (1,18 mrd) ratio combiné 96,4% (92,6%) fonds propres 2,45 mrd CHF (2,12 mrd) 50 mio CHF de prestations nettes pour la grêle estivale épargnée par les effets de la guerre en Ukraine PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Aventron a fortement accru son bénéfice net l'an dernier ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Belimo: CS Funds réduit sa part sous 3% - Dufry: Blackrock détient une part de 3,01% - Huber+Suhner: Blackrock détient une part de 3,01% - Peach Property: Franciscus Zweegers détient 7,58%, Swisscanto 3,04% - Von Roll: Clair AG/Commu.é des héritiers von Finck détient une part de 81,1% - Wisekey: Joel Arber abaisse sa part à 14,15% PRESSE MERCREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - KOF: baromètre conjoncturel - McDonald's Suisse: CPB 2021, Zurich - Vaudoise: CPB 2021, Zurich - Indice CS-CFA mars - Quickline: résultats 2021 - Salt: CPB 2021 - Sportradar: résultats T4 (CC 14:00) - Poenina: résultats 2021 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: BNS Zurbrügg: les prix des appartements surévalués de 10% à 35% en Suisse - international: HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Belimo (8,50 CHF) 31.03: - SGS (80,00 CHF) 01.04: - Swisscom (22,00 CHF) - Meier Tobler (1,00 CHF) - Bobst (8,00 CHF) DIVERS - CH: - international: USA: le taux à 2 ans au-dessus du 10 ans, une rareté Pratiques commerciales: Washington change de tactique face à Pékin Les banques françaises, "premiers financeurs européens des énergies fossiles" Solaire et éolien ont représenté plus de 10% de l'électricité produite en 2021 A l'ONU, la Russie accusée d'avoir provoqué une "crise alimentaire mondiale" Ukraine: scepticisme après les annonces russes DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 1,0311 - USD/CHF: 0,9280 - future Conf: -72 pb à 153,29% (mardi) - taux au comptant: 0,683% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): +1,40% à 12'326 points - SLI (mardi): +1,99% à 1'955 points - SPI (mardi): +1,49% à 15'762 points - Dax (mardi): +2,79% à 14'820 points - CAC 40 (mardi): +3,08% à 6'792 points

