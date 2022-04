Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - positive malgré la poursuite de la guerre - SMI avant-Bourse: +0,54% à 12'245,36 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): +0,40% à 34'818 points - Nasdaq Comp (vendredi): +0,29% à 14'262 points - Nikkei 225 (lundi): +0,07% à 27'685 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Credit Suisse: pas d'autres fonds avec des problèmes comparables aux SCF espère régler l'affaires Greensill en 5 ans répond aux critiques de la fondation Ethos - Novartis: les unités Pharma et Oncologie regroupées réduction des coûts de distribution et généraux de 1 mrd USD nouvelle unité Operations destinée à accroître la productivité plusieurs changements à la direction générale marge de Inovative Medicine de 30% à moyen terme, 40% à long terme 2026: hausse des ventes attendue à 4% réorganise sa structure pour accélérer sa croissance - Roche: des données confirment l'efficacité d'Ocrevus homologation par la FDA d'Actemra/RoActemra pour traitement Covid-19 SPI: - HBM 2021/22: perte nette attendue à env. 80 mio CHF (2020: +756 mio) - Idorsia: nouvelles données concernant l'efficacité de Clazosentan - Montana Aerospace 2021: Ebitda ajusté 56,1 mio EUR (44,8 mio) résultat net -49,4 mio EUR (-57,7 mio) revenus 790,1 mio EUR (annonce préalable: 767,5 mio) 2022: objectif de chiffre d'affaires confirmé à 1,1 mrd EUR Ebitda ajusté à deux chiffres en millions d'euros pas de risque immédiat sur les marchés des matières 1ères la production monte progressivement en puissance PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - U-blox: Blackrock abaisse légèrement sa part à 3,44% - Zur Rose: Blackrock détient une part de 2,89% PRESSE LUNDI - Le salon de l'automobile devrait se tenir en février à Genève Radio Lac NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - OFS: statistiques d'hébergement février DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Leonteq (3,00 CHF) - Inficon (21,00 CHF) - PSP Swiss Property (3,75 CHF) 05.04: - Intershop (25,00 CHF) 06.04: - Forbo (25,00 CHF) 07.04: - Orior (2,40 CHF) - Oerlikon (0,35 CHF) - Straumann (6,75 CHF) DIVERS - CH: Acheter une maison ou un appartement coûte encore plus cher - international: Troubles au Sri Lanka: un nouveau gouvernement et des manifestations attendus DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 1,0234 - USD/CHF: 0,9261 - future Conf: +9 pb à 153,78% (vendredi) - taux au comptant: 0,64% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +0,14% à 12'179 points - SLI (vendredi): -0,03% à 1'924 points - SPI (vendredi): +0,20% à 15'569 points - Dax (vendredi): +0,22% à 14'446 points - CAC 40 (vendredi): +0,37% à 6'684 points

awp-robot/sw/