Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Morose, face aux perspectives d'extension au charbon russe des sanctions occidentales et aux inquiétudes affichées par la Fed sur l'inflation aux Etats-Unis - SMI avant-Bourse: -0,33% à 12'335,93 points (08h00) - Dow Jones (mardi): -0,80% à 34'641 points - Nasdaq Comp (mardi): -2,26% à 14'204 points - Nikkei 225 (mercredi): -1,49% à 27'373 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Lonza vend la plateforme MAST à une filiale de Merck - Novartis: la FDA homologue l'alpelisib contre spectre hypertrophique PIK3CA Sandoz prolonge son partenariat avec Ares Genetic jusqu'en 2035 - Straumann: feu vert des actionnaires à toutes les propositions SPI: - Addex se penche sur la schizophrénie et autres troubles psychotiques - Leclanché équipera le ferry de Scandlines avec un système de batteries - Groupe Minoteries: Olivier Schucht proposé au conseil d'administration - Sulzer T1: entrées de commandes 858,5 mio CHF (cons. AWP: 818,3 mio) Mikhail Lifshitz ne se représentera pas au conseil d'administration comme annoncé, Heike van de Kerkhoff ne se représentera pas 2022: confirme attendre croiss. org. 2-4% et marge de près de 10% PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Céline Amaudruz a rejoint le groupe bancaire genevois Reyl - Syz 2021: bénéfice net 1,3 mio CHF (-8,2 mio) masse sous gestion +6%, 27,6 mrd CHF à fin décembre ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Coltene: UBS Fund Management détient une part de 3,01% - Komax: Blackrock détient une part de 3,06% - Novartis détient en propre 5,02%/1,0049% - Swatch: Blackrock détient une part de 3,02% - Talenthouse: le groupe Reichart/Rimon Gold/Talenthouse détient 59,92% - Youngtimers détient encore 6,61% de Talenthouse - Zur Rose: Blackrock détient une part de 3,07% PRESSE MERCREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - Diverses assemblées générales DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: Asie: la banque de développement abaisse ses prévisions de croissance Chine: les services au plus bas depuis début 2020 en mars HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Forbo (25,00 CHF) 07.04: - Orior (2,40 CHF) - Oerlikon (0,35 CHF) - Straumann (6,75 CHF) 08.04: - Huber+Suhner (2,00 CHF) - Vontobel (3,00 CHF) - Sulzer (3,50 CHF) - Zurich Insurance (22,00 CHF) - Schweiter (40,00 CHF) DIVERS - CH: Cybersécurité: les Swiss Cyber Security Days de retour à Forum Fribourg Nouveau renchérissement du prix des logements au premier trimestre Ukraine: le président de l'UDC s'oppose toujours aux sanctions plainte du PS contre une application hésitante des sanctions - international: Climat: secteur par secteur, la palette d'options pour réduire les émissions Coronavirus: la Chine passe la barre des 20'000 cas quotidiens zéro Covid, une stratégie à bout de souffle Ukraine: nouvelles sanctions contre Moscou, accusé de "crimes de guerre" DEVISES/TAUX (08h35 - EUR/CHF: 1,0145 - USD/CHF: 0,9328 - future Conf: -106 pb à 154,56% (mardi) - taux au comptant: 0,555% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): +0,29% à 12'377 points - SLI (mardi): -0,15% à 1'938 points - SPI (mardi): +0,22% à 15'790 points - Dax (mardi): -0,65% à 14'424 points - CAC 40 (mardi): -0,58% à 6'646 points

awp-robot/sw/