Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Soutenue par un mince espoir de voir progresser les négociations entre Kiev et Moscou, ainsi que par la digestion des minutes de la Réserve fédérale des USA. - SMI avant-Bourse: +0,32% à 12'411,56 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): +0,25% à 34'584 points - Nasdaq Comp (jeudi): +0,06% à 13'897 points - Nikkei 225 (vendredi): +0,13% à 26'923 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Holcim: les administrateurs Spälti, Loader et Hall ne se représentent pas Leanne Geale et Ilias Läber proposés comme administrateurs - Lonza et Asher Biotherapeutics coopèrent dans l'immunothérapie SPI: - Asmallworld a pris une participation de 10% dans Global Hotel Alliance - DKSH: partenariat avec Koenig & Bauer en Thaïlande - Emmi: les actionnaires ont accepté toutes les propositions - Evolva reporte son assemblée générale au 5 mai (initialement 12 avril) - Fundamenta Real Estate: feu vert à toutes les propositions - LUKB T1: bénéfice net 55,6 mio CHF (54,8 mio) résultat d'exploitation 70,1 mio CHF (74,1 mio) afflux net d'argent frais 419 mio CHF (652 mio) 2022: anticipe un bénéfice stable - Medartis lance un convertible de 125 à 150 millions de francs suisses - Nebag 2021: résultat net 7,2 Mio CHF performance nette +9,6% dividende 0,50 CHF (0,40 CHF) - Orascom DH: Heller, Müller-Möhl et Weber ne se représentent pas au CA - Les actionnaires de Rieter valident toutes les propositions - SIG Combibloc: les actionnaires votent le changement de nom en SIG Group - Les actionnaires de Zehnder avalisent toutes les propositions PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Admicasa: l'inflation des dépenses à amenuisé la rentabilité l'an dernier ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Talenthouse: diverses annonces de participation - UBS détient en propre 10,37%/5,001% - Vifor: BNP Paribas SA réduit sa part sous 3% - Youngtimers: groupe Digital Knight Finance détient une part de 82,93% - Zur Rose: Frank M. Sands détient une part de 3,04% PRESSE VENDREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Huber+Suhner (2,00 CHF) - Vontobel (3,00 CHF) - Sulzer (3,50 CHF) - Zurich Insurance (22,00 CHF) - Schweiter (40,00 CHF) 11.04: - Fundamenta (0,55 CHF) - Emmi (14,00 CHF) - Zehnder (1,80 CHF) - Rieter (4,00 CHF) - Nestlé (2,80 CHF) DIVERS - CH: Ukraine: le président du PLR veut une collaboration plus étroite avec l'OTAN - international: Ukraine: les USA révoquent officiellement le statut commercial de la Russie Kiev détaille ses besoins à l'UE avant la période des semis Vaccins anti-Covid: malgré une production énorme, des inégalités massives Les prix du pétrole marquent une pause, après une correction DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 1,0155 - USD/CHF: 0,9346 - future Conf: -52 pb à 152,93% (jeudi) - taux au comptant: 0,627% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): +0,42% à 12'372 points - SLI (jeudi): +0,19% à 1'917 points - SPI (jeudi): +0,37% à 15'732 points - Dax (jeudi): -0,52% à 14'078 points - CAC 40 (jeudi): -2,77% à 6'462 points

awp-robot/sw/