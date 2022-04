Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - en nette baisse avant la BCE et le weekend pascal - SMI avant-Bourse: -0,95% à 12'388,71 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): +0,40% à 34'721 points - Nasdaq Comp (vendredi): -1,34% à 13'711 points - Nikkei 225 (lundi): -0,80% à 26'769 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - Bossard T1: chiffre d'affaires 291,6 mio CHF (cons. AWP: 273,0 mio) ventes Europe 169,9 mio CHF (cons. AWP: 164,8 mio) ventes Amérique 68,4 mio CHF (cons. AWP: 62,6 mio) ventes Asie 53,3 mio CHF (cons. AWP: 48,3 mio) optimiste pour la suite - Romande Energie 2021: dividende 36 CHF (36 CHF) chiffre d'affaires 614,5 mio CHF (551,1 mio) Ebitda 132,7 mio CHF (130,7 mio) résultat net 35 mio CHF (86,7 mio) Ebit 53 mio CHF (76,6 mio) 2022: table sur un Ebit en hausse - Talenthouse: recettes au S2 2021 attendues en forte hausse PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Georg Fischer: Blackrock détient une part de 5,03% - Huber+Suhner: Blackrock détient une part de 2,93% - Montana Aerospace: Christian Boas/Emile Boas Via Dreda passent à 7,7% - Talenthouse détient en propre 68,14%, Christopher Brown 68,14% - Temenos: BNP Paribas SA réduit sa part sous 3% - UBS détient en propre 10,41%/5,003% - Wisekey: Joel Arber relève sa participation à 15,14% - Youngtimers apporte des précisions sur sa participation dans Talenthouse PRESSE LUNDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: - Chine: l'inflation a accéléré en mars HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Zehnder (1,80 CHF) - Fundamenta (0,55 CHF) - Rieter (4,00 CHF) - Emmi (14,00 CHF) - Nestlé (2,80 CHF) 12.04: - Allreal (7,00 CHF) - Plazza (7,00 CHF) - TX Group (7,40 CHF) - UBS (0,50 USD) - SIG Group (0,45 CHF) - Valora (3,00 CHF) 13.04: - Mobilezone (0,84 CHF) - Bossard (5,10 CHF) 14.04: - Sika (2,90 CHF) - Medmix (0,50 CHF) - Tecan (2,80 CHF) - Luzerner KB (12,50 CHF) - Zug Estates (37,50 CHF) - Bucher (9,50 CHF) - Mobimo (10,00 CHF) - Julius Bär (2,60 CHF) - VZ Holding (1,57 CHF) DIVERS - CH: ras - international: ras DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 1,0185 - USD/CHF: 0,9354 - future Conf: +42 pb à 153,35% (vendredi) - taux au comptant: 0,705% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +1,09% à 12'508 points - SLI (vendredi): +0,87% à 1'934 points - SPI (vendredi): +1,19% à 15'920 points - Dax (vendredi): +1,46% à 14'284 points - CAC 40 (vendredi): +0,76% à 6'548 points

awp-robot/