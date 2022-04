Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - positive, les investisseurs rassurés par les donnnées US - SMI avant-Bourse: +0,87% à 12'173,22 points (08h03) - Dow Jones (jeudi): +1,85% à 33'916 points - Nasdaq Comp (jeudi): +3,06% à 12'871 points - Nikkei 225 (jeudi): fermé en raison d'un jour férié NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche: Evrisdy demeure efficace contre l'amyotrophie spinale sur 3 ans - Zurich Insurance: taux de solvabilité SST de 212% au 1.1.2022 (2021: 182%) SPI: - Achiko: les résultats annuels 2021 dévoilés au plus tard le 31 mai prochain - Aevis Victoria suivi par ses actionnaires en assemblée générale - APG SGA: feu vert des actionnaires à toutes les propositions - Arundel 2021: perte de 12,1 mio USD (+11,4 mio) - Barry Callebaut injecte 100 millions pour une chocolaterie aux Canada - BKB: Samuel Meyer nommé CEO de la Banque Cler - BC du Jura: les actionnaires acceptent un dividende de 1,60 franc par action - BCV: bénéfice presque triplé pour Piguet Galland l'année dernière - BKW: Andreas Rickenbacher continuera de représenter le canton de Berne - EFG T1: AuM de 166,7 mrd CHF (fin 2021: 172,0 mrd) revenus stables en variation annuelle pas d'activité en Russie et en Ukraine - Exposition marginale afflux nets d'argent en hausse de plus de 2% (annualisé) avoirs des clients russes en Russie représentent moins de 2% des AUM EFG: Boris Collardi poroposé comme nouvel administrateur repli des avoirs sous gestion en raison d'effets de marché Boris Collardi devrait reprendre 3,6% dans EFG à Spiro Latsis - Feintool: l'assemblée générale a accepté toutes les propositions - Helvetia: taux de solvabilité SST de 260% au 1er janvier 2022 (2021: 193%) - Hiag: les actionnaires ont accepté toutes les propositions - Highlight E&E obtient un délai pour la publication des comptes 2021 - Hochdorf renforce sa direction générale, deux nouveaux membres - MCH: proposition de réduction du capital lors de la prochaine AG - Meyer Burger accroît ses capacités de production en Allemagne - Peach Property: charges d'intérêts réduites via un refinancement - Santhera reporte la publication de son rapport annuel au 3 juin prochain - Stadler Rail va livrer 30 locomotives bimodales en Grande-Bretagne - V-Zug: toutes les propositions acceptées par les actionnaires - Zur Rose fait valider la passation de témoin à sa présidence - Zwahlen&Mayr: les actionnaires ont accepté toutes les propositions PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Procimmo moissonne 61 millions de francs suisses pour le Swiss Commercial Fund 56 - Glencore fait passer ses propositions en assemblée générale - La ZKB rembourse un emprunt Tier 2 de 500 millions d'euros ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Logitech: UBS Fund Management réduit sa part sous 3% - Meyer Burger: Janus Henderson Group plc détient une part de 3,01% - Perfect Holding: Jurg Eichenberger détient une part de 3,4% - Sensirion: Blackrock détient une part de 2,99% - SGS: Blackrock détient une part de 5,06% - UBS détient en propre 10,82%/5,09% - Vontobel: UBS Fund Management détient une part de 3,01% - Zur Rose: Blackrock détient une part de 2,97% PRESSE VENDREDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail mars - KOF: baromètre conjoncturel avril - BNS: as. g. (avec alloc.) - Wisekey: CC résultats 2021 - EEII: résultats 2021 - EPH: résultats 2021 - CI Com: résultats 2021 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: France: nette baisse de la consommation des ménages en mars L'économie française à plat au premier trimestre, selon l'Insee HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Walliser KB (3,45 CHF) - Mikron (0,24 CHF) - Basler KB (3,10 CHF) - Vifor (2,00 CHF) - Bachem (3,50 CHF) - SFS (2,20 CHF) 02.05: - Lindt&Sprüngli (120,00 CHF) - Hiag (2,70 CHF) - Feintool (1,00 CHF) - Aevis (0,40 CHF) - BC Jura (1,60 CHF) - Lindt&Sprüngli (1200,00 CHF) DIVERS - CH: ras - international: L'AIE monte une "task force" pour s'attaquer au problème du charbon Les géants de la tech au ralenti à cause de l'inflation et des pénuries Pollution plastique: la Californie ouvre une enquête sur le rôle de l'industrie DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 1,0228 - USD/CHF: 0,9704 - future Conf: -95 pb à 151,31% (jeudi) - taux au comptant: 0,766% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): +0,14% à 12'068 points - SLI (jeudi): +0,46% à 1'861 points - SPI (jeudi): +0,34% à 15'520 points - Dax (jeudi): +0,27% à 13'794 points - CAC 40 (jeudi): -0,06% à 6'445 points

