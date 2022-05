Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - ouverture attendue en baisse sur fond de surchauffe aux USA - SMI avant-Bourse: -0,85% à 12'025,46 points (08h01) - Dow Jones (vendredi): -2,77% à 32'977 points - Nasdaq Comp (vendredi): -4,17% à 12'335 points - Nikkei 225 (lundi): +0,15% à 26'888 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Swiss Life Asset Management doit augmenter son résultat de 100 millions SPI: - Dormakaba vend les activités de Mesker, impact de 64 mio CHF attendu - Idorsia: commercialisation du sominfère Quviviq aux USA - IGEA 2021: perte nette de 863'000 USD selon chiffres provisoires autorisé à reporter la publication de son rapport annuel 2021 - Leclanche 2021: Ebitda -48,8 mio (-62,2 mio) perte nette 65,0 mio (-78,2 mio) stagnation des ventes due aux retards de livraison poursuite des activités dépend de la fusion SPAC publication du rapport d'activité 2021 au plus tard le 6 juin - Obseva désigne Brandi Howard au poste de directrice médicale - Valora refinance 100 millions d'euros avec l'émission d'un emprunt - Varia US Properties: les actionnaires approuvent toutes les propositions Properties enivisage une hausse de capital avant la fin du T2 - Youngtimers 2021: perte de 0,6 mio CHF attendue selon chiffres provisoires reporte la publication de son rapport annuel PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Cembra: Blackrock détient une part de 2,98% - Intershop: AXA S.A. réduit sa part sous 3% - Perfect Holding: H. W. Schoepflin détient une part de 5,7%, Gregor Burch 4,8% - Sensirion: Blackrock détient une part de 3,15% - Tecan: Candriam Luxembourg détient une part de 3,03% PRESSE LUNDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - Seco: climat de consommation (sondage avril) - Indices PMI des directeurs d'achat avril DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - BC Jura (1,60 CHF) - Hiag (2,70 CHF) - Lindt&Sprüngli (1200,00 CHF/120,00 CHF) - Aevis (0,40 CHF) - Feintool (1,00 CHF) 03.05: - Helvetia (5,50 CHF) - Alcon (0,20 CHF) - VP Bank (5,00 CHF) - SNB (15,00 CHF) - Metall Zug (30,00 CHF) - Baloise (7,00 CHF) - APG SGA (11,00 CHF) 04.05: - Pierer Mobility (1,00 EUR) - EFG International (0,36 CHF) 05.05: - Kühne+Nagel (10,00 CHF) - Investis (2,50 CHF) DIVERS - CH: ras - international: - Japon: les ventes de véhicules neufs ont encore chuté en avril DEVISES/TAUX (08h05) - EUR/CHF: 1,0247 - USD/CHF: 0,9743 - future Conf: +1 pb à 151,32% (vendredi) - taux au comptant: 0,824% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +0,50% à 12'129 points - SLI (vendredi): +0,76% à 1'875 points - SPI (vendredi): +0,53% à 15'603 points - Dax (vendredi): +0,84% à 14'098 points - CAC 40 (vendredi): +1,37% à 6'534 points

