Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - rebond dans le sillage de la décision de la Fed - SMI avant-Bourse: +1,81% à 12'095,33 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): +2,81% à 34'061 points - Nasdaq Comp (mercredi): +3,19% à 12'965 points - Nikkei 225 (jeudi): -0,11% à xx points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Adecco S1: croissance organique ajustée de 5% (consensus AWP: 4,2%) T1: chiffre d'affaires 5446 mio EUR (cons. AWP: 5398 mio) Ebita ajusté 185 mio EUR (cons. AWP: 218 mio) résultat net 92 mio EUR (cons. AWP: 119 mio) Ebita 166 mio EUR (cons. AWP: 207 mio) croissance organique ajustée de 5% (consensus AWP: 4,2%) marge EBITA ajustée 3,4% (4,0%) Ebita ajusté plus bas qu'attendu en raison d'investissements contribution à l'Ebitda de LHH plus faible marge brute améliorée grâce à au mix produits et aux prix croissance ajustée Akkodis +14%, Adecco +4%, LHH +1% T2: croissance attendue en hausse à la faveur des invetissements marge Ebita attendue en hausse, mais inférieure à celle de 2021 demande saine dans un contexte de manque de personnel et d'inflation 1ères synergies avec Akka, nouveaux client départ du CEO Alain Dehaze - Denis Machuel appelé à lui succéder entrée en fonctions du nouveau CEO au 1er juillet - Credit Suisse: chiffre l'affaire des Bermudes à 600 mio USD - Novartis: homologation de Jakavi dans l'Union européenne - Swiss Re T1: ratio combiné P&C 99,3% (cons. AWP: 102,8%) résultat net 5,2 mio USD (cons. AWP: -82 mio) fonds propres 19'862 mio USD (cons. AWP: 20'380 mio) primes nettes 10'620 mio USD (cons. AWP: 10'980 mio) croissance des primes de 15% lors du renouvellement d'avril résultat net -248 mio USD (cons. AWP: -82 mio) provision de 283 mio USD en raison de la guerre en Ukraine volume des contrats renouvelés au 1er avril à 2,4 mrd USD croissance des primes de P&C attendu à 8% depuis janvier 2022 disposons des leviers nécessaires pour atteindre les objectifs 2022 CEO: pas de surexposition en Ukraine confirme son objectif de rendement des capitaux de 10% bis 2022 SPI: - Addex T1: liquidités 14,9 mio CHF (fin 2021: 20,5 mio) résultat net -5,8 mio CHF (-2,6 mio) - Dufry étend sa présence au Brésil - Georg Fischer va collaborer avec le mexicain Bocar - La Banque cantonale de Glaris voit sa note de crédit relevée par S&P - Landis+Gyr 2021/22: chiffre d'affaires 1464 mio USD (cons. AWP: 1476 mio) Ebitda ajusté 147 mio USD (cons. AWP: 135 mio) résultat net 79,4 mio USD (cons. AWP: 43 mio) carnet de commandes record à 3,388 mrd USD impact négatif des difficultés d'approvisionnement dividende 2,15 CHF (cons. AWP: 2,19 CHF; 2020: 2,10 CHF) 2022/23: croissance des revenus attendue entre 6% et 10% - Montana Aerospace T1: chiffre d'affaires 243,3 mio EUR (169,4 mio) Ebitda ajusté 15,9 mio EUR (9,5 mio) résultat net -7,2 mio EUR (-13,6 mio) production soutenue par demande dans le transport aérien 2022: croissance des ventes attendue à près de 1,1 mrd EUR revenus dans l'aérospatial attendus à près de 500 mio revenus attendus à près de 440 mio EUR pour Energy revenus E-Mobility attendus à près de 190 mio EUR croissance organique des ventes à 85% du total Ebita attendu à un montant à deux chiffres en mio - SIX: amende de 100'000 CHF à l'encontre de Rapid Nutrition entrée en force - Schaffner S1: Ebit 7,11 mio CHF (7,0 mio) résultat net 5,16 mio CHF (4,6 mio) chiffre d'affaires 78,9 mio CHF (88,1 mio) entrées de commandes 90,9 mio CHF (95,0 mio) 2021/22: revenus du S2 au même niveau qu'au S1 marge Ebit attendue dans le bas de la fourchette de 10-12% le demande sur les marchés industriels devrait rester élevée les difficultés d'approvisionnement vont durer dans l'automobile prix des matières premières attendus en hausse - Valiant T1: bénéfice net 27,5 mio CHF (26,5 mio) résultat d'exploitation 34,3 mio CHF (32,3 mio) produit d'exploitation 107,7 mio CHF (101,6 mio) - Von Roll: les actionnaires donnent leur aval lors de l'assemblée générale PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Solide croissance annuelle pour Trisa en 2021 - Swiss T1: résultat opérationnel -47,4 mio CHF (-201,0 mio) chiffre d'affaires 712,0 mio CHF (299,6 mio) anticipe le retour à l'équilibre cette année Lufthansa veut rembourser les aides de la Confédération au 2e trimestre ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Gurit: groupe Huber détient une part de 10,29% - Mobilezone: Blackrock détient une part de 2,98% - Perfect Holding: Hans W. Schoepflin passe sous les 3%; Beat Gruring à 4,2% - SGS: Blackrock détient une part de 4,99% - Wisekey: Joel Arber relève sa participation à 20,05% - Zur Rose: Blackrock détient une part de 3,02% PRESSE JEUDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: - OFS: inflation avril - KOF: sondage conjoncturel avril DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: Allemagne: les commandes industrielles chutent en mars Chine: l'activité dans les services s'est effondrée en avril Brésil: la Banque centrale relève son taux directeur à 12,75% HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Investis (2,50 CHF) - Kühne+Nagel (10,00 CHF) 06.05: - SGKB (17,00 CHF) DIVERS - CH: Le nombre de faillites a grimpé depuis le début d'année Assurance maladie: Comparis s'attend à une hausse de 5% des primes en 2023 - international: Pétrole: face aux craintes liées à la Chine, attentisme en vue de l'Opep+ DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 1,0337 - USD/CHF: 0,9738 - future Conf: -57 pb à 150,87% (mercredi) - taux au comptant: 0,857% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): -1,01% à 11'880 points - SLI (mercredi): -0,86% à 1'840 points - SPI (mercredi): -0,99% à 15'275 points - Dax (mercredi): -0,49% à 13'971 points - CAC 40 (mercredi): -0,47% à 6'396 points

awp-robot/sw/