Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Sans direction claire après le grand plongeon de Wall Street - SMI avant-Bourse: +0,14% à 11'459,78 points (08h00) - Dow Jones (lundi): -1,99% à 32'246 points - Nasdaq Comp (lundi): -4,29% à 11'623 points - Nikkei 225 (mardi): -0,30% à 26'240 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Kühne+Nagel: Hansjörg Rodi nommé membre de la direction générale - Swisscom collabore avec Amazon dans le cloud SPI: - Addex: les actionnaires approuvent toutes les propositions - Idorsia: revers d'étude pour un traitement contre les troubles alimentaires - PEH 2021/22: bénéfice 85,1 mio EUR (82,8 mio) - Swiss Steel T1: chiffre d'affaires 1028,8 mio EUR (751,6 mio) T1: Ebitda ajusté 75,0 mio EUR (44,5 mio) Ebit 46,3 mio EUR (20,3 mio) résultat net 27,1 mio EUR (4,8 mio) l'aciérie d'Ugine devrait être remise en service cet été 2022: objectif Ebitda entre 160 et 200 mio EUR confirmé - Talenthouse T1: ventes pro-forma 4,9 (1,5) mio USD bénéfice brut pro-forma 3,1 (1,0) mio USD en croissance pour son premier trimestre comme société cotée - Vaudoise Assurances: assemblée générale aux apparences de formalité PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Adecco: Franklin Resources, Inc. détient une part de 3,54% - Blackstone Res.: Brian Kinane/Mark Angelo relèvent leur part à 14,27% - Gurit: CS Funds relève sa participation à 6,53% - Mobimo: Norges Bank détient une part de 2,76% - Relief: Christopher Brown relève sa participation à 52,46% - Sensirion: Blackrock détient une part de 2,98% - Talenthouse: Roman Scharf détient une part de 10,04%, Erik Fällström 29,41% - Wisekey: Moez Kassam relève sa part à 24,42% - Zur Rose: Blackrock détient une part de 2,75% PRESSE MARDI - Presse: JSW s'intéresserait aux activités indiennes de Holcim NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mardi: - Gurit: CC reprise de Fiberline - Alcon: résultats T1 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: Les risques s'accroissent sur le marché immobilier suisse - international: Japon: fort recul de la consommation des ménages en mars HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Swissquote (2,20 CHF) - LLB (2,30 CHF) 11.05: - BCGE (4,50 CHF) - Vaudoise (18,00 CHF) 12.05: - Castle Private (2,50 CHF) 13.05: - Galenica (2,10 CHF) - Orell Füssli (3,40 CHF) DIVERS - CH: ras - international: Corée du Sud: Yoon Suk-yeol investi président, tensions intercoréennes Ukraine: les combats s'intensifient dans l'est et le sud forte contraction économique attendue DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 1,0485 - USD/CHF: 0,9918 - future Conf: -52 pb à 150,23% (lundi) - taux au comptant: 0,991% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): -2,44% à 11'444 points - SLI (lundi): -3,21% à 1'752 points - SPI (lundi): -2,54% à 14'691 points - Dax (lundi): -2,15% à 13'381 points - CAC 40 (lundi): -4,43% à 6'086 points

