Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Rebond attendu pour terminer la semaine - SMI avant-Bourse: +1,01% à 11'622,40 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): -0,33% à 31'730 points - Nasdaq Comp (jeudi): +0,06% à 11'371 points - Nikkei 225 (vendredi): +2,55% à 26'405 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Adecco acquiert l'entière propriété d'Akka Technologies - Nestlé/E. coli dans les pizzas Buitoni: investigations confiées à un juge d'instruction - UBS: le TF rejette une plainte contre un jugement sur le vol de données SPI: - Aluflexpack finalise le rachat du turc Teko - Asmallworld a finalisé sa participation de 10% dans Global Hotel Alliance - Molecular Partners T1: résultat opérationnel 152,6 mio CHF (-18,5 mio) liquidités 296,2 mio CHF (fin fév. 291,3 mio) chif. affaires 172,8 mio, grâce à un paiement Novartis l'entreprise est financée jusqu'en 2026 2022: charges totales 75-85 millions de francs suisses - Wisekey propose l'élection de deux nouvelles administratrices PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Cembra: Blackrock détient une part de 3% - Mobilezone: Blackrock détient une part de 2,98% - Rieter: Peter Spuhler relève sa participation à 25,02% - Schaffner: Buru Holding AG abaisse sa part à 17,2% PRESSE VENDREDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Galenica (2,10 CHF) - Orell Füssli (3,40 CHF) DIVERS - CH: Suisse - UE: le PPE demande une amélioration des relations Suisse-UE - international: La production de maïs en Ukraine va chuter de plus de moitié La Russie accusée de crime de guerre en Ukraine DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 1,0418 - USD/CHF: 1,0025 - future Conf: +177 pb é 153,92% (jeudi) - taux au comptant: 0,744% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): -0,41% à 11'506 points - SLI (jeudi): -0,32% à 1'781 points - SPI (jeudi): -0,41% à 14'781 points - Dax (jeudi): -0,64% à 13'740 points - CAC 40 (jeudi): +1,46% à 6'206 points

awp-robot/sw/