Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Les craintes autour de la croissance mondiale ne devraient entacher que modérément le moral des détenteurs de capitaux. - SMI avant-Bourse: +0,35% à 11'713,53 points (08h00) - Dow Jones (lundi): +0,08% à 32'223 points - Nasdaq Comp (lundi): -1,20% à 11'663 points - Nikkei 225 (mardi): +0,42% à 26'658 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ABB: acquisitions complémentaires prévues dans la division Entraînements croissance supérieure à celle du PIB attendue pour Entraînements - Logitech 2021/22: dividende d'environ 0,96 CHF/action (20/21: 0,87 CHF) - Partners Group: achète un portefeuille de maison aux USA, 1 mrd USD le portefeuille compte 3500 habitations, 1000 en construction - Sonova 2021/22: dividende 4,40 CHF (cons. AWP: 3,97 CHF) chiffre d'affaires 3364 mio CHF (cons. AWP: 3328 mio) Ebita ajusté 844,4 mio CHF (cons. AWP: 856,1 mio) Ebita 802,9 mio CHF (cons. AWP: 825,4 mio) résultat net 663,6 mio CHF (cons. AWP: 650,9 mio) implants cochléaires retrouvent une croissance rentable 2022/23: table sur croissance des ventes de 17-21% table sur croissance Ebita de 12%-18% CEO: peu exposé à la situation en Ukraine et en Russie inflation dans la microélectronique et le fret, marges touchées ajustements des prix pour tenir compte de l'inflation des coûts SPI: - Achiko obtient la désignation CE pour son test rapide Covid-19 - BKW: feu vert des actionnaires à toutes les propositions du conseil - Clariant: accord avec Sabic expirera après l'AG du 24 juin 2022 résultats annuels 2021 publiés le 19 mai résultats T1 2022 présentés le 15 juin - Clariant: l'accord avec Sabic expire fin juin - Obseva T1: bénéfice net -11,8 USD (-20,0 mio) liquidités fin mars 57,55 mio USD (fin 2021: 54,7 mio) - Oerlikon: chiffre d'affaires d'environ 3,5 mrd CHF visé d'ici 2026 marge visée de 20-22% pour Surface Solutions, 16-17% pour Polymer 2022: objectifs confirmés vise une croissance annuelle de 4-6% à moyen terme vise une marge Ebitda de 17-19% à moyen terme - Sensirion: feu vert des actionnaires à toutes les propositions PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Suisse IPO: fouchette de prix entre 67 et 77 CHF par action capitalisation y compris surallocation entre 702-777 mio CHF premier jour de cotation prévu le ou autour du 25 mai ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Comet: Norges Bank détient une part de 2,62% - Galenica: CS Funds relève sa participation à 5,01% - Meyer Burger: Universal-Investment-Gesellschaft mbH détient une part de 3,54% - Schweiter: Global Alpha Capital Management Ltd. abaisse sa part à 3,04% - Siegfried: la fondation Ernst Göhner porte sa participation à 7,33% - Tecan: Invesco Limited détient une part de 3,04% - U-blox: Blackrock détient une part de 2,98% - UBS détient en propre 11,45%/5,19% PRESSE MARDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mardi: - OFS: indice des prix de l'immobilier T1 - Sonova: CPB 2021/22, Stäfa - Fenaco: CPB 2021, Berne - On Holding: résultats T1 (CC 14:00) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: France: taux de chômage quasi stable au 1er trimestre à 7,3% HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Zuger KB (220,00 CHF) - Interroll (31,00 CHF) 18.05: - BKW (2,60 CHF) 19.05: - BEKB (9,20 CHF) - VAT (5,50 CHF) 20.05: - Valiant (5,00 CHF) - Warteck Invest (70,00 CHF) - Minoteries (9,00 CHF) DIVERS - CH: Les Suisses veulent une baisse des taxes sur l'essence (sondage) - international: Washington lève une série de restrictions visant Cuba Libye: combats après l'annonce du gouvernement parallèle de l'entrée à Tripoli DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 1,0462 - USD/CHF: 1,0008 - future Conf: -4 pb à 152,75% (lundi) - taux au comptant: 0,747% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): +0,19% à 11'672 points - SLI (lundi): -0,24% à 1'809 points - SPI (lundi): +0,13% à 15'002 points - Dax (lundi): -0,45% à 13'964 points - CAC 40 (lundi): +2,28% à 6'348 points

awp-robot/sw/