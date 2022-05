Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Optimisme mesuré mais persistant, alimenté par le rebond de Wall Street - SMI avant-Bourse: +0,22% à 11'756,77 points (08h00) - Dow Jones (mardi): +1,34% à 32'655 points - Nasdaq Comp (mardi): +2,76% à 11'985 points - Nikkei 225 (mercredi): +0,77% à 26'865 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ABB: la division systèmes d'automation veut augmenter sa rentabilité des acquisitions pour la div. systèmes d'automation sont prévues - Face à la pénurie aux USA, Nestlé va importer des laits infantiles de Suisse - Sika ouvre une nouvelle usine en Bolivie SPI: - Aluflexpack: toutes les propositions acceptées en assemblée générale - BC bernoise: feu vert des actionnaires à toutes les propositions - L'action Clariant s'envole après la fin de l'accord avec Sabic - Dätwyler: 2022: ventes attendues entre 1150 et 1200 mio CHF marge Ebit prévue entre 13 et 16% confirme les objectifs à moyen terme - DKSH étend son partenariat avec EFPBiotek - Dufry: les actionnaires approuvent toutes les propositions - Investis vend 10 immeubles pour 319 millions, loyers 8,7 millions - Kuros Biosciences lance MagnetOs Easypack Putty aux USA - Oerlikon vise une marge opérationnelle entre 17 et 19% d'ici 2026 - Orascom DH T1: chiffre d'affaires 141,9 mio CHF (106,5 mio) Ebitda ajusté 37,5 mio CHF (29,4 mio) résultat net part du groupe 10,0 mio CHF (-2,6 mio) 2022: toujours pas de prévisions - SIG lève 204 mio EUR dans le cadre d'un constitution de livres accélérée - Stadler Rail: solution en vue pour le poste de directeur général - Valartis: toutes les propositions acceptées par les actionnaires - Vetropack: suppression des 2/3 des 600 postes en Ukraine ne prévoit pas de fermer définitivement l'usine - Ypsomed: le président et fondateur Willy Michel se retire du CA Simon Michel proposé au CA Gilbert Achermann nommé nouveau président PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Roland Schmid rejoint le conseil d'administration d'Aon Suisse ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Cembra: Blackrock détient une part de 2,96% - LLB détient en propre 4,64%, Fürstentum Liechtenstein 56,3% - Logitech détient en propre 5,0008%/2,7109% PRESSE MERCREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - Sportradar: résultats T1 (CC 14:00) - Holcim: jugement dans l'affaire Lafarge en Syrie, Paris DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: Japon: mini-repli du PIB, pénalisé par Omicron et l'inflation UE: les ventes de voitures se sont écroulées de plus de 20% en avril Royaume-Uni: le taux d'inflation bondit à 9%, record en 40 ans HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - BKW (2,60 CHF) 19.05: - VAT (5,50 CHF) - BEKB (9,20 CHF) 20.05: - Valiant (5,00 CHF) - Warteck Invest (70,00 CHF) - Minoteries (9,00 CHF) DIVERS - CH: - international: Climat: la production prévue de voitures électriques ne suffira pas (rapport) Pékin réaffirme son soutien à la tech, dans une économie à la peine DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 1,0478 - USD/CHF: 0,9946 - future Conf: -40 pb à 152,35% (mardi) - taux au comptant: 0,746% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): +0,50% à 11'730 points - SLI (mardi): +0,88% à 1'825 points - SPI (mardi): +0,50% à 15'077 points - Dax (mardi): +1,59% à 14'186 points - CAC 40 (mardi): +1,06% à 6'430 points

awp-robot/sw/