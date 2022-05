Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Panique à la perspective d'une récession mondiale - SMI avant-Bourse: -0,60% à 11'510,11 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): -3,57% à 31'490 points - Nasdaq Comp (mercredi): -4,73% à 11'418 points - Nikkei 225 (jeudi): -1,88% à 26'406 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - CS: Fitch réduit la note à 'BBB+' de 'A-', perspective "stable" - Holcime: nouveau revers judiciaire pour Lafarge en France - Julius Bär 4 mois: reflux nets argent frais 2,7 mrd CHF avoirs sous gestion 457 mrd CHF (cons. AWP: 460 mrd) ratio coûts/revenus 63% (cons. AWP: 63,6%) afflux net arent frais 2,7 mrd CHF rachat actions >14% de taux CET1, 50% versement dividende 2025: économies brutes de 120 mio CHF moyen-terme: ratio coûts/revenus sous 64% (moins de 67% jusqu'ici) objectif croissance annualisée inchangé >10% moyen terme: rendement fonds propres CET1 inchangé au moins 30% - Nestlé: Fitch confirme "A+" et perspective "stable" - Sika: rachète un spécialiste américain de l'étanchéité - Swisscom: la ComCom prolonge la concession pour le service de base d'un an - Temenos et Amazon Web Services renforcent leur partenariat (SUPPRIMER?) SPI: - Achiko 2021: Ebitda 5,27 mio USD (8,73 mio) - Aevis Victoria T1: chiffre d'affaires 316,3 mio CHF (+62%) Ebitda 65,1 mio CHF; bénéfice net 48,6 mio CHF - Alpine Select obtient un blanc-seing à l'assemblée générale - Poenina: la Comco autorise la fusion avec Burkhalter - Calida rachète la marque de lingerie américaine Cosabella chiffre d'affaires 29 mio USD, Ebitda 4,8 Mio - Cembra Money Bank noue un partenariat avec Spar en Suisse - Clariant 2021: résultat net 373 mio CHF (799 mio) dividende 0,40 CHF (0,70 CHF) 2022: robuste croissance en monnaies locales nous entendons encore améliorer la marge Ebitda 2025: objectifs confirmés - DKSH acquiert Victa Food, finalisation de la transaction agendée avant fin juin - Dufry T1: chiffre d'affaires 1118,6 mio CHF (cons. AWP: 1071 mio) croissance organique 144.5% (-66,7%) T2: poursuite observée du rétablissement en avril et mai - EPH proposera à nouveau de renoncer au dividende - Evolva en bonne voie pour atteindre ses objectifs 2022 - Highlight E&E dans le rouge en 2021 - LLB conclut avec succès l'offre publique d'achat pour la banque Linth - LM Group: feu vert des actionnaires à toutes les propositions - Obseva: les actionnaires approuvent toutes les propositions - Softwareone T1: marge Ebitda ajustée 19,8% (21,6%) T1: bénéfice brut 212.9 mio CHF (cons. AWP: 208,4 mio) Ebitda ajusté 42,1 mio CHF (cons. AWP: 39,7 mio) bénéfice brut Software&Cloud 121,9 mio (123,5,6 mio) bénéfice brut Solutions&services 91,0 mio CHF (67,5 mio) activités en Russie suspendues et vendues 2022: objectifs reconduits - Sulzer ferme ses deux sites polonais après les sanctions 192 collaborateurs, 21,5 mio de recettes va faire opposition aux sanctions polonaises - Les actionnaires de Valiant valident toutes les propositions - Varia US Properties T1: revenus locatifs 30,9 mio USD (25,5 mio) bénéfice 100,8 mio USD (23,8 mio) revenus bruts 35,1 mio USD (28,8 mio) - Warteck: toutes les propositions acceptées par les actionnaires (SUPPRIMER?) - Züblin 2021/22: dividende 1,00 CHF (1,00 CHF) revenus locatifs 9,1 mio CHF (9,2 mio) bénéfice 6,0 mio CHF (4,0 mio) 2022/23: l'offre immobilière sera ajustée au marché - La Banque cantonale de Zoug rachète Immofonds Asset Management PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Swissmedic examine le vaccin de Moderna pour les moins de 5 ans - Deux nouveaux membres au conseil d'administration de Swissgrid ANNONCES DE PARTICIPATIONS - AMS Osram: Temasek Holdings Limited détient une part inférieure à 3% - Comet: Pictet Asset Management SA détient une part de 5,27% - Feintool dispose en propre de moins de 3% - Meyer Burger: Janus Henderson Group plc détient une part inférieure à 3% - Mobilezone: Blackrock détient une part de 3,02% - Novartis détient en propre 4,4031% - Schaffner: Jörg Wolle détient une part de 4,0696% - SGS: Blackrock détient une part de 5,02% - U-blox: Blackrock détient une part de 3,01% - Valiant: CS Funds détient une part de 3,02% PRESSE JEUDI - Nouvelle plainte contre Credit Suisse dans l'affaires des filatures "Handelszeitung" NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: - Julius Bär: CP marche des affaires, Dübendorf DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: rien à signaler - international: Japon: les importations ont de nouveau grimpé en avril HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - VAT (5,50 CHF) - BEKB (9,20 CHF) 20.05: - Valiant (5,00 CHF) - Warteck Invest (70,00 CHF) - Minoteries (9,00 CHF) DIVERS - CH: Ukraine: Etats-Unis "touchés" par l'effort de la Suisse - international: Ukraine: l'Otan prépare son élargissement Les grands argentiers du G7 au chevet de l'Ukraine DEVISES/TAUX (xxhxx) - EUR/CHF: 1,0346 - USD/CHF: 0,9860 - future Conf: +85 pb à 153,20% (mercredi) - taux au comptant: 0,753% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): -1,29% à 11'579 points - SLI (mercredi): -1,48% à 1'798 points - SPI (mercredi): -1,44% à 14'859 points - Dax (mercredi): -1,26% à 14'008 points - CAC 40 (mercredi): +0,08% à 6'353 points

awp-robot/sw/