Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - positive dans la foulée de la veille - SMI avant-Bourse: +0,58% à 11'550,30 points (08h00) - Dow Jones (mardi): +0,15% à 31'929 points - Nasdaq Comp (mardi): -2,35% à 11'264 points - Nikkei 225 (mercredi): -0,19% à 26'699 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ABB prend une participation majoritaire dans Numocity en Inde - Swiss Life: un nouveau patron pour Livit SPI: - Achiko s'assure un financement de 1,25 million de francs suisses - Stadler: confirmation de la commande des 286 rames pour les CFF (SUPPRIMER?) - Ypsomed 2021/22: chiffre d'affaires 464,8 mio CHF (cons. AWP: 459,3 mio) Ebit 28,6 mio CHF (cons. AWP: 29,9 mio) dividende par action 0,60 CHF (cons. AWP: 0,64 CHF je Aktie) résultat net 23,1 mio CHF (cons. AWP: 23,3 mio) augmentation de capital pour soutenir croissance visée augmentation de capital de max. 1 million d'actions 2022/23: amélioration de l'EBIT d'au moins 50% vise une croissance des recettes à deux chiffres PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Résultats robustes au premier trimestre pour Baloise Asset Management - Reyl: Alpian et Fideuram collaborent dans la gestion de patrimoine numérique - Epic Suisse IPO: prix d'émission 68 CHF/action (fourchette 67-69 CHF) produit brut d'environ 183 millions CHF avant surallocation capitalisation boursière de 693 millions CHF prévoit un dividende fixe de 3,00 CHF pour 2022 - Glencore condamné à 2,4 mrd aux USA et au Brésil, 1,06 mrd net va payer 2,4 milliards pour des affaires de corruption accusé de corruption, plaidera coupable au Royaume-Uni le procès aura lieu le 21 juin ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Feintool: Swisscanto détient une part inférieure à 3% - Fundamenta: UBS Fund Management détient une part de 4,76% - Logitech: UBS Fund Management détient une part inférieure à 3% - Mobilezone: Blackrock détient une part de 3,15% - Sensirion: Blackrock détient une part de 3,05% - SIG Group: Laurens Last détient une part de 10,0042% - Vontobel: UBS Fund Management détient une part inférieure à 3% PRESSE MERCREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: Allemagne : le moral des consommateurs arrête de baisser HORS DIVIDENDE 27.05: - Swatch I/N (5,50 CHF/1,10 CHF) - CFT (5,00 CHF) - Romande Energie (36,00 CHF) DIVERS - CH: 1448 faillites d'entreprises depuis le début de l'année en Suisse Hans-Ulrich Bigler quittera la direction de l'usam en 2023 - international: Covid, guerre, faim font planer un large éventail de risques sur l'Europe La Corée du Nord tire 3 missiles, au lendemain de la visite de Biden en Asie Ukraine: l'armée russe entend "tout détruire dans le Donbass" (Zelensky) DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 1,0298 - USD/CHF: 0,9622 - future Conf: +40 pb à 153,42% (mardi) - taux au comptant: 0,704% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): +0,15% à 11'484 points - SLI (mardi): -0,30% à 1780 points - SPI (mardi): -0,12% à 14'703 points - Dax (mardi): -1,80% à 13'920 points - CAC 40 (mardi): -0,51% à 6253 points

awp