Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - positif dans la foulée de la Fed - SMI avant-Bourse: +1,47% à 11'660,62 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): +1,61% à 32'637,19 points - Nasdaq Comp (mercredi): +2,68% à 11'740 points - Nikkei 225 (vendredi): +0,55% à 26'752 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - USA: Fat Brands achète une franchise de Nestlé - Novartis vend une usine en Grande-Bretagne - Partners Group: feu vert des actionnaires à toutes les propositions - Roche: feu vert de l'UE pour un traitement combiné avec Polivy efficacité élevée pour Glofitamab avec lymphome à grandes cellules B développe un test PCR pour la variole du singe - Les actionnaires de Temenos ont élu deux nouveaux administrateurs SPI: - Addex: échec d'étude de phase IIa sur dipraglurant - DKSH: accords de distribution à Taïwan et au Cambodge - Relief: le comité de surveillance recommande l'arrêt des études avec Aviptadil - Rieter S1: nette hausse du chiffre d'affaires attendue (s1 2021: 401 mio CHF) table sur une perte Ebit et nette (S1 2021 EBIT: 9,0 mio CHF) - Stadler dément l'article de presse sur une joint-venture en Inde dément avoir signé un contrat avec Medha Servo PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Swiss Life Swiss Properties renforce son portefeuille au 1er semestre ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Arbonia: CS Funds détient une part inférieure à 3% - Lonza: Blackrock détient une part de 10,06% - Mobilezone: Blackrock détient une part de 2,87% - Sensirion: Blackrock détient une part de 2,85% - SIG Group: Laurens Last détient une part de 9,1897% PRESSE VENDREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: Cosmo: Assemblée générale lundi: Aryzta: Chiffre d'affaires T3 OFS: baromètre de l'emploi T1 2022 KOF: baromètre conjoncturel mai 2022 Digital Finance Forum Liechtenstein, Vaduz Poenina: Assemblée générale DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Swatch I/N (5,50 CHF/1,10 CHF) - CFT (5,00 CHF) - Romande Energie (36,00 CHF) 30.05: - Partners Group (33,00 CHF) - Temenos (1,00 CHF) DIVERS - CH: - international: Séisme de magnitude 6,1 au large du Timor oriental, possible tsunami DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 1,0307 - USD/CHF: 0,9596 - future Conf: +33 pb à 153,75% - taux au comptant: 0,679% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): +0,07% à 11'492 points - SLI (mercredi): -0,01% à 1780 points - SPI (mercredi): +0,04% à 14'708 points - Dax (mercredi): +0,63% à xx points - CAC 40 (mercredi): +0,73% à 6298,64 points

awp-robot/sw/